Sam Bennett wil niet meer terugblikken op periode bij Quick-Step

Sam Bennett begint 2022 met een schone lei, voor een ‘nieuwe’ ploeg. De Ierse sprinter komt dit jaar weer uit voor BORA-hansgrohe, na een tweejarig avontuur bij wat we nu kennen als Quick-Step-Alpha Vinyl. Bennett heeft geen zin meer om terug te blikken op zijn roerige periode bij de Belgische formatie, ook niet in een gesprek met internationale media.

De 31-jarige Bennett zal met gemengde gevoelens terugkijken op zijn periode bij de Quick-Step-ploeg. De Ier was aanvankelijk heel erg succesvol voor de Belgische formatie, met als sportieve hoogtepunt zijn twee etappezeges én de groene trui in de Tour de France van 2020. Bennett vertrok een jaar later echter, na een hardnekkige knieblessure, contractperikelen en spanningen met teambaas Patrick Lefevere, echter via de zijdeur.

“Ik kan er niet over praten”

Waar Lefevere in de media de confrontatie zocht met Bennett, hield de Ierse sprinter zich op de vlakte. En ook nu hij inmiddels weer uitkomt voor BORA-hansgrohe, weigert Bennett zijn verhaal te doen. “Mijn focus ligt op mijn nieuwe ploeg”, klonk het op de mediadag van BORA-hansgrohe in gesprek met de internationale media, waaronder Het Laatste Nieuws. “Ik snap dat er vragen zijn, maar het spijt me. Ik kan er niet over praten.”

Bennett kijkt liever vooruit naar het nieuwe seizoen. De Ierse spurtbom hoopt alle miserie eindelijk achter zich te laten, nu hij weer koerst voor BORA-hansgrohe. Van zijn knieblessure heeft Bennett geen last meer, al predikt hij wel geduld zo vlak voor het nieuwe wielerjaar. Van een gebrek aan zelfvertrouwen is echter geen sprake. “Ik weet dat ik succesvol kan zijn voor deze ploeg”, vertelde hij deze week al aan Cyclingnews.