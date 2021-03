Sam Bennett na vijfde plek: “Ik heb te lang gewacht in de sprint”

Sam Bennett vond zichzelf na de tweede etappe in Parijs-Nice terug op de vijfde plek in de daguitslag. De Ierse sprinter van Deceuninck-Quick-Step kwam flink tekort om ritwinnaar Cees Bol uit te dagen, en raakte en passant zijn leiderstrui kwijt aan Michael Matthews. “Ik heb te lang gewacht in de sprint, zelfs na de laatste bocht”, geeft Bennett aan.

Dat hij niet te vroeg op kop wilde komen, geeft Bennett aan. “Ik besloot om te wachten, omdat het een heel lastige finale was met een aantal valpartijen. Ik had wel goede benen, maar wachtte simpelweg te lang. Ik dacht eigenlijk dat het na de laatste bocht nog langer was”, vertelt hij. “Dat is sprinten. Soms raak je ingesloten en kan je daar niets aan doen. Het is jammer, omdat ik goede benen had.”

Een schrale troost voor Bennett, de winnaar van de eerste etappe in Parijs-Nice, is dat hij de groene puntentrui omgehangen kreeg na de tweede etappe. In het algemeen klassement staat hij derde, op vier seconden van Michael Matthews.