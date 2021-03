Sam Bennett na tweede ritzege: “Ik wilde vandaag iets goedmaken”

Sam Bennett liet vandaag nog maar eens zien hoe snel hij is op twee wielen. De Ierse spurter boekte in de vijfde etappe van Parijs-Nice, met finish in Bollène, opnieuw een zege voor zijn werkgever Deceuninck-Quick-Step. “Ik wilde vandaag iets goedmaken”, zo klonk het na afloop.

Bennett doelt op de etappe van maandag, gewonnen door Cees Bol, toen hij zelf niet verder kwam dan de vijfde plek. “Ik was heel erg blij na mijn eerste sprintzege, maar heel erg teleurgesteld na mijn tweede sprint. Ik kon toen niet echt meedoen voor de ritzege en ik wilde vandaag dan ook echt iets goedmaken.”

Bennett versloeg in finishplaats Bollène Nacer Bouhanni en Pascal Ackermann na een overtuigende sprint. “Ik kan mijn ploegmaats niet genoeg bedanken. Ze waren ook vandaag weer heel erg sterk. In deze Parijs-Nice lijken de andere sprinters meer op ons gefixeerd, dan dat ze zelf willen winnen. Ze vliegen er echt van alle kanten in.”

Bennett hoopt in de komende etappes vooral heel te blijven en de conditie te onderhouden met het oog op Milaan-San Remo, zo laat hij ook nog weten in het flashinterview. De zegeteller staat dit seizoen al op vier overwinningen, na twee eerdere sprintzeges in de UAE Tour.