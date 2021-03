Sam Bennett moest overgeven: “Ik had teveel gegeten”

Een opmerkelijk beeld tijdens Gent-Wevelgem. Na de derde beklimming van de Kemmelberg moest Sam Bennett verschillende keren overgeven. De oorzaak? “Ik had teveel gegeten”, zei hij na afloop.

Bennett maakte onderdeel uit van de negen man sterke kopgroep. Bij de derde en laatste beklimming van de Kemmelberg kon hij nog net aanhaken bij zijn medevluchters als Wout van Aert, Matteo Trentin en Giacomo Nizzolo. “Op de Kemmelberg ging ik over mijn limiet. De benen stroomden vol melkzuur en het lichaam wilde daarna van het voedsel af.”

“Gent-Wevelgem is een lange wedstrijd. Ik wilde dus genoeg eten om er zeker te zijn voldoende brandstof te hebben voor die paar diepe inspanningen. Daardoor heb ik misschien iets te veel gegeten.”

De grote inspanning op de laatste heuvel van de dag moest de Ierse sprinter van Deceunick-Quick-Step in het slot van de wedstrijd bekopen. Op zestien kilometer van het einde verloor hij na een versnelling van Nathan Van Hooydonck net als Danny van Poppel de aansluiting. “Nadat ik had overgegeven voelde ik mij stukken beter, maar daardoor had ik geen energie meer voor de benen. Ik kreeg een hongerklop en moest het laten lopen.”

De laatste kilometers naar de finish werden voor hem een lange lijdensweg, “Tot de streep voelde ik me slecht. Ik moest gewoon iets van suiker hebben. Inmiddels gaat het weer goed.”

Alles eruit! Bennett moet paar keer braken in volle finale pic.twitter.com/uRPnI2lCdc — Sporza 🚴 (@sporza_koers) March 28, 2021