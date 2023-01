Sam Bennett komt tekort voor tweede zege op rij: “Verkeerde timing”

Sam Bennett schoot uit de startblokken met een zege in de openingsrit van de Vuelta a San Juan, maar kon op de tweede dag dat succes niet doortrekken. De Ierse sprinter van BORA-hansgrohe strandde op de vierde plaats in Jáchal en zag Fabio Jakobsen winnen. “Ik ben wel een beetje teleurgesteld”, vertelt hij na afloop.

“Vooral omdat de jongens van de ploeg weer hard voor mij gewerkt hebben”, aldus Bennett, die in de slotkilometer uitstekend werd afgezet door Danny van Poppel maar daarna niet meer kon versnellen. “Het ging opnieuw op zeer hoge snelheid. Ik reed met een verzet van 55×11, maar ik zocht naar nog een tand zwaarder…”

Dat is volgens Bennett niet het enige waar het aan lag. “Ik had ook een beetje een verkeerde timing voor mijn sprint, maar het voelde op dat moment zelf gewoon goed”, zegt hij. “Achteraf kan ik het wel makkelijk analyseren, maar het is moeilijk om precies het juiste te doen in het heetst van de strijd.”

Ondanks zijn vierde plaats behoudt Bennett wel de leiderstrui in Argentinië, al staat Jakobsen door de ritzege en de bonificaties nu in dezelfde tijd. Ploegleider Bernhard Eisel baalt van de misgelopen ritzege. “Een tweede overwinning was mooi geweest, maar we zijn blij met hoe de etappe ging en met nog een dag in de leiderstrui”, aldus Eisel.

