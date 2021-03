Sam Bennett is opnieuw de snelste in Parijs-Nice, Roglic blijft leider

Sam Bennett heeft zijn tweede etappezege in Parijs-Nice 2021 te pakken. De Ierse sprinter van Deceuninck-Quick-Step bleek in finishplaats Bollène de snelste sprinter, voor Nacer Bouhanni en Pascal Ackermann. Primož Roglič kwam onderweg ten val, maar kwam met de schrik vrij.

Een dag na de machtsgreep van topfavoriet Primož Roglič stond in Parijs-Nice weer een potentiële sprintersetappe op het programma. De rit tussen Vienne en Bollène was ongeveer 200 kilometer lang en het venijn zat hem dit keer wel in de staart. In de laatste veertig kilometer lag namelijk nog een klimmetje (de Côte de Saint-Restitut van derde categorie) en ook de finale was zeker niet biljartvlak.

Wandeltempo

De renners hadden vandaag blijkbaar geen zin om koers te maken, aangezien we na zeventig kilometers nog altijd konden spreken van een compact peloton. De gemiddelde snelheid kwam lange tijd niet boven de dertig kilometer per uur uit, aangezien het behoorlijk koud was in het zuiden van Frankrijk. Bovendien hadden de renners te maken met een fikse tegenwind, waardoor niemand zin had om zich te onttrekken aan het wandeltempo.

Verschillende renners besloten onderweg wat extra beenstukken aan te trekken tegen de kou. Bij de eerste tussensprint in Vion was er voor het eerst wat animo in het peloton. Jasha Sütterlin wist daar drie bonificatieseconden mee te graaien, voor Maximilian Schachmann en Lucas Hamilton. Titelverdediger Schachmann wist zo twee seconden dichter bij Roglič te komen in het algemeen klassement.

Belgen trekken peloton op een lint, Roglič komt ten val

Met nog meer dan zeventig kilometer te gaan was er opnieuw trammelant in het peloton. De Belgische wielrenners besloten de handen ineen te slaan en een waaier op te zetten. De meeste topsprinters en favorieten voor de eindzege waren verrast en waren even op achtervolgen aangewezen. Renners als Philippe Gilbert, Oliver Naesen, Jasper Stuyven en Thomas De Gendt vonden elkaar blindelings, maar werden al vrij snel weer tot de orde geroepen.

De storm ging al snel weer liggen en dus konden de sprintersploegen zich weer formeren aan kop van het peloton. Op goed 35 kilometer van de finish in Bollène werd het peloton opgeschrikt door een valpartij van leider Roglič en diens ploegmaat Tony Martin. De Sloveen zat al snel weer op de fiets, maar voor een duizelige Martin betekende dit het einde van zijn Parijs-Nice. Intussen trok BORA-hansgrohe, de ploeg van Schachmann, door in het peloton.

Leider Roglič keert terug, Bennett is opnieuw de snelste

Roglič werd opgewacht door zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma en de gele brigade wist al vrij snel de scheve situatie recht te zetten. Alles kwam weer samen en zo keerde de rust weer terug in het peloton, dat op weg was naar een nieuwe massasprint. In de finale probeerde Deceuninck-Quick-Step nog even de boel te verrassen, maar uiteindelijk begonnen we toch met een compact peloton aan de laatste kilometer.

Bennett moest in de laatste kilometer nog flink opboksen tegen de andere sprinttreintjes, maar begon uiteindelijk in een ideale positie aan de eindsprint en bleek opnieuw over de snelste benen te beschikken. Bouhanni zat in het wiel van de groenetruidrager, maar kwam er niet meer overheen. Pascal Ackermann en Phil Bauhaus kwamen als derde en vierde over de streep, Europees kampioen Giacomo Nizzolo was de nummer vijf in de daguitslag.

In het klassement zijn er nauwelijks wijzigingen, al is het verschil tussen Roglič en Schachmann door de bonificaties wel geslonken tot 31 seconden. Brandon McNulty blijft de nummer drie in het algemeen klassement, Tiesj Benoot staat nog altijd zevende.