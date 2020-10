Sam Bennett: “Ik dacht dat ik Philipsen niet meer kon inhalen”

Sam Bennett wist pas heel laat dat hij Jasper Philipsen nog kon verslaan in de vierde etappe van de Vuelta a España. De Ier werd in de laatste bocht verrast door de Belg en moest alle zeilen bijzetten om de rit nog te winnen. “Hij had zo’n sterke jump dat ik dacht dat ik hem niet meer kon inhalen”, zegt Bennett na afloop.

“De aanloop ging zo ongelooflijk hard”, blikt de sprinter van Deceuninck-Quick-Step terug. “Het ging de hele dag hard en het was ook nerveus. We wilden op een bepaald punt samenkomen en dat deed de ploeg perfect. We kwamen met het hele team bij elkaar toen het moest.”

In de laatste bocht werd Bennett wat aan de kant gedrukt. “Ik koos voor de buitenbocht, terwijl Jasper Philipsen aan de binnenkant kwam met een stevige jump. Ik dacht op dat moment dat ik hem niet meer kon inhalen. Maar uiteindelijk kreeg ik meer en meer snelheid en bleef ik versnelling richting de streep. Ik had de kracht wel, maar Jasper was zo explosief dat ik lang twijfelde of ik nog kon winnen.”