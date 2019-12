Sam Bennett droomt van de groene trui: “Tour de France een groot doel in 2020” zaterdag 28 december 2019 om 13:58

Sam Bennett treedt over vier dagen officieel in dienst van Deceuninck-Quick Step. Na een spraakmakende transfer komt hij over van BORA-hansgrohe, waar hij zes seizoenen onder contract stond. Met zijn nieuwe ploeg wil hij na vier jaar terugkeren in de Tour de France.

“Deceuninck-Quick Step was een van mijn droomteams, vooral toen ik een tiener was”, vertelde Bennett aan RTÉ Ireland. “Ik kom nu in mijn beste jaren. Deze ploeg is het meest winnende team van de afgelopen jaren. Het was iets waar ik zeker deel van wilde uitmaken. Het was een gelegenheid die zich op het juiste moment voordeed en die ik niet kon laten passeren. Ik heb echt het gevoel dat ik naar een hoger niveau stap. Ik wil heel graag terug naar de Tour de France; dat is een groot doelwit voor mij.”

Hij reed de Tour de France tweemaal eerder, maar in zowel 2015 als 2016 kwam hij niet aan winnen toe. Dat deed hij al wel in de andere twee grote ronden. Vorig jaar waren er drie etappezeges in de Giro d’Italia en afgelopen seizoen kwamen daar twee dagsuccessen bij in de Vuelta a España. In Alicante en Oviedo wist hij het laken naar zich toe te trekken. Het waren niet zijn enige zeges in 2019, want in totaal sloeg hij dertienmaal toe: op een rit in de Vuelta a San Juan en het Iers kampioenschap na enkel overwinningen op WorldTour-niveau.

“Deceuninck-Quick Step is meer een sprintploeg en ze jagen meer op etappezeges dan op klassementen. Voor mij is dit het perfecte team. Ik word een van hun sprintkopmannen, dus ik word erg goed behandeld. Ik denk dat dit een goede samenwerking wordt. Naarmate ik sterker word, wordt de motor groter. Ik kan veelzijdiger zijn in de wedstrijden waar ik aan meedoe. Ieder jaar probeer ik te verbeteren. Ik wil komend seizoen minimaal weer dertien zeges behalen”, sprak de Ierse sprinter al zijn ambities uit.

Sean Kelly

Bennett werd geboren in het Vlaamse Wervik, maar groeide op in Carrick-on-Suir – de woonplaats van wielerlegende Sean Kelly. Toen hij jonger was, begreep hij niet echt wie Kelly was, moest de sprinter toegeven. “Dat werd wel meer toen ik naar het buitenland ging en de wedstrijden reed, die hij ook had gedaan. Ik had soms moeite om die koersen uit te rijden, terwijl hij er zeven keer had gewonnen. Toen ik eenmaal het niveau doorhad waarop hij zich bevond, werd hij steeds meer een inspiratie voor mij. Hij was buitengewoon.”

Kelly won in zijn carrière liefst vier van de vijf Monumenten meermaals, terwijl Bennett vooralsnog vooral in de etappewedstrijden uitblinkt. “Misschien kan ik in de toekomst wat meer op Sean gaan lijken in de klassiekers, maar voor nu kijk ik meer naar de massasprints en dingen zoals de groene trui in de Tour de France.”