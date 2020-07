Sam Bennett: “Deze zege had ik echt nodig” vrijdag 31 juli 2020 om 17:15

De finale van de vierde rit van de Burgos verliep anders dan vooraf verwacht. Wat op papier een doorsnee sprintersrit leek te gaan worden, liep vanwege een val in de slotkilometer anders. Sam Bennett profiteerde van de chaos en reed met een machtige krachtsexplosie naar de overwinning.

“Het was vandaag enorm heet en zwaar”, vertelt de Ier na afloop in het flashinterview. “In de finale zat ik waar ik wilde zitten. Net na de val keek ik om me heen. Iedereen deed even rustig aan, dus ik besloot om er vandoor te gaan. Het was een stuk langer dan ik mij kon herinneren en het deed enorm veel pijn. Maar deze overwinning doet veel deugd. Ik had deze zege echt nodig, dus ik heb er alles aan gedaan”, aldus Bennett.

De Ier is blij dat hij Burgos verlaat met een ritzege “Morgen is niet voor mij, dus vandaag was mijn laatste kans”, kijkt hij vooruit op de rit die komen gaat. Morgen wordt de Ronde van Burgos afgesloten met een 158 kilometer lange bergetappe met aankomst bovenop Lagunas de Neila.