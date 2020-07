Sam Bennett verrast collega-sprinters en bezorgt Deceuninck-Quick-Step nieuwe zege in Burgos vrijdag 31 juli 2020 om 16:41

Sam Bennett heeft de vierde etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De Ier van Deceuninck-Quick-Step kwam na een 163 kilometer lange overgangsrit tussen Gumiel de Izán en Roa de Duero als eerste over de streep, door in de slotkilometer te demarreren uit het peloton. Ploeggenoot Remco Evenepoel blijft aan de leiding van het algemeen klassement.

Kometa Xstra in overtal

Na het klimgeweld van donderdag, kregen de renners daags voor het einde een relatief vlakke rit van 163 kilometer voorgeschoteld. Zes renners trokken in de openingsfase ten aanval. Kometa Xstra (de ploeg van Ivan Basso en Alberto Contador) had met Alejandro Ropero, Diego Pablo Sevilla en en Riccardo Verza maar liefst drie renners in de kop van de wedstrijd. In het gezelschap van Damiano Cima (Gazprom – RusVelo), Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi) en Willie Smit (Burgos-BH) reden zij een voorsprong van meer dan vijf minuten bij elkaar. Groupama-FDJ en Bahrain-McLaren bepaalden in dienst van sprinters Arnaud Démare en Mark Cavendish het tempo aan kop van het peloton.

De vlucht werd gereduceerd tot vijf man, toen Juaristi ten val kwam. Hij raakte de aansluiting met de koplopers kwijt en liet zich inlopen door het peloton. De vijf overgebleven leiders zagen hun voorsprong verder slinken, al hield het peloton het verschil lang rond de twee minuten.

In de kopgroep werd het met nog dertig kilometer te gaan onrustig. Ropero en Sevilla gingen er samen met Cima vandoor, waardoor Smit en Verza achterbleven. Aan kop van het peloton stak inmiddels NTT een handje toe, waardoor de voorsprong verder afnam. Ropero en Sevilla lieten met nog twintig kilometer te gaan Cima achter, waarna het duo als koppeltijdrit richting de finish reed.

Chaotische finale

Op 13 kilometer van het einde volgde de onvermijdelijke hergroepering. In de finale ontstond het traditionele beeld van treintjes die zich in dienst van de sprinters formeerden. Tot een massasprint kwam het echter niet.

Toen in de slotkilometer de renners een scherpe bocht moesten maken, gleed een renner van Groupama onderuit. Bennett maakte van het moment gebruik en sprong tijdens een hellende strook weg uit het peloton. Hij pakte een gaatje en kwam met voorsprong als eerste over de finish. Démare moest genoegen nemen met een tweede plek, voor Giacomo Nizzolo.

Voor Bennett is het na twee ritzeges in Australië eerder dit jaar, zijn derde seizoenszege. Deceuninck-Quick-Step wacht morgen de taak om de leiderstrui van Evenepoel te verdedigen, wanneer de slotrit naar Lagunas de Neila op het programma staat.