maandag 16 oktober 2023 om 13:47

Sam Bennett bevestigt vertrek bij BORA-hansgrohe: “Ik zit op een dood spoor”

Sam Bennett zal in 2024 niet langer de kleuren van BORA-hansgrohe verdedigen. Dat heeft de Ier bevestigd in gesprek met Cyclingnews. Hij heeft elders al een contract getekend, maar waar dat is, kon hij nog niet vertellen. Het gerucht gaat al langer dat Bennett de komende twee jaar bij AG2R Citroën zal rijden.

“Ik denk dat ik op een dood spoor zit”, zegt de 33-jarige sprinter. “Daarom is een verandering wellicht wat ik nodig heb. Ik heb heel veel zin in de komende seizoenen.”

Bennett keerde in 2022 terug bij BORA-hansgrohe, na een uitstapje van twee jaar naar het toenmalige Deceuninck-Quick-Step. Zijn tweede verblijf bij de Duitse formatie werd geen succes. Hij heeft wel een idee waar dat aan ligt. “Ik mis een beetje mijn topsnelheid. Ik denk dat ik mijn motor een beetje groter moet maken om wat frisser bij de finish te komen.”

“Op die manier heb ik 200 of 300 watt extra, zoals ik vroeger had. Ik sprint hier (in de Tour of Guangxi, red.) met slechts 1200 watt. Ik kom dichterbij, maar ik haal de 1500 of 1600 watt van voorheen niet meer. Ik denk dat die vermogens iets zijn wat ik terug kan krijgen in de winter.”