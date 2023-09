dinsdag 5 september 2023 om 13:06

‘Sam Bennett gaat zich bij AG2R Citroën vervoegen’

Sam Bennett zou op weg zijn naar AG2R Citroën, dat meldt GCN. De Ierse sprinter werd al eerder gelinkt aan andere ploegen, maar lijkt nu te kiezen voor het Franse WorldTour-team AG2R Citroën. Bennett zou een contract van twee jaar tekenen.

Bennett is een van de vele sprinters die na dit jaar geen contract meer had bij zijn huidige ploeg. Een nieuw contract bij BORA-hansgrohe zat er ook niet meer in, dus moest Bennett op zoek naar een nieuw team. Aanvankelijk leek dat het Amerikaanse Human Powered Health te gaan woorden, maar die ploeg stopt definitief.

Nu is er dus toch goed nieuws voor Bennett, die momenteel actief is in de Tour of Britain. AG2R Citroën heeft hem een contract van twee jaar aangeboden. Zijn landgenoot en vaste lead-out, Ryan Mullen, zou overigens niet meekomen naar het Franse team. Mullen zou wel bijgetekend hebben bij BORA-hansgrohe.