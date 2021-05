Sagan wil het paars naar Milaan brengen, Oldani was niet van plan om te sprinten

Peter Sagan sprintte in Verona naar de derde plaats. De Slowaakse renner van BORA-hansgrohe zag etappewinnaar Giacomo Nizzolo inlopen in de strijd om het puntenklassement, maar is wel nog steeds de drager van het paars.

“Het was een lange etappe die met een erg snelle sprint eindigde – niet wat mij het best ligt”, liet Sagan naderhand via zijn ploeg weten. “Felicitaties aan Nizzolo voor zijn eerste etappezege in de Giro. Ik heb een kleine voorsprong in het puntenklassement, ik draag nog altijd de paarse trui en ik ga mijn best doen om die tot aan Milaan te behouden.”

De paarse puntentrui verdedigen was ook het doel van BORA-hansgrohe op weg naar Verona. “Onze jongens deden een goede lead-out voor Peter en die begon in een goede positie aan de sprint”, blikte ploegleider Jan Valach terug. “Hij volgde Jumbo-Visma, maar dat was niet de beste keuze. Hij kwam moeizaam op gang, maar kon toch nog versnellen en derde worden.”

Oldani: “Vooraf was ik niet van plan om te sprinten

Stefano Oldani was voor de etappe niet van plan om te sprinten, liet hij naderhand via zijn ploeg Lotto Soudal weten. Toch eindigde de Italiaan als zesde. “De finale was voor mij eigenlijk te snel en te vlak. Ik heb liever wat zwaardere ritten, maar mijn ploeggenoten pushten me. Dus ik volgde de juiste wielen en kwam als zesde over de aankomst. Ik ben blij, maar ik wil meer. Ik wil namelijk een etappezege. De Giro is echter nog niet voorbij.”

Kanter: “Ik twijfelde net wat te lang”

Team DSM speelde in de finale Max Kanter uit. De Duitser legde uiteindelijk beslag op de achtste plek. “De hele dag probeerden we te ontspannen om in de finale de knop om te zetten en scherp te zijn. Volgens mij hebben we een goede lead-out gedaan vandaag. Vergeleken met de eerdere sprints konden we veel verbetering zien. Ik zat in de mix, maar twijfelde een beetje te lang en toen was het momentum voorbij. Ik zat wat ingesloten en sprintte uiteindelijk naar de achtste plek.”