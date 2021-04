Sagan op weg naar Deceuninck-Quick-Step? “Kan er weinig zinnigs over zeggen”

Volgens het Franse L’Équipe is de kans groot dat Peter Sagan bezig is aan zijn laatste maanden bij BORA-hansgrohe. De manager van de Slowaak, Giovanni Lombardi, zou al hebben gesproken met een mogelijke nieuwe werkgever: Deceuninck-Quick-Step.

Volgens Patrick Lefevere, de teammanager van Deceuninck-Quick-Step, is er echter nog niet gesproken met het ‘kamp-Sagan’. “Er is nog geen woord over hem gesproken, dus ik kan er weinig zinnigs over zeggen. Of Sagan een interessante renner zou zijn? Aan mijn voorwaarden wel, ja”, zo citeert Het Nieuwsblad.

L’Équipe pakte gisteren groots uit met de mogelijke transfer van Sagan naar Deceuninck-Quick-Step. Als we de Franse sportkrant mogen geloven, dan is er al contact geweest tussen de manager van drievoudige wereldkampioen (ex-prof Lombardi) en de Belgische formatie.

Rol van Specialized

Een niet te onderschatten speler in het hele proces is fietsenproducent Specialized. Zowel BORA-hansgrohe als Deceuninck-Quick-Step rijden op fietsen van Specialized en Sagan is al lange tijd een van de grootste uithangborden van het roemruchte merk. Het grootste pijnpunt lijkt het salaris van Sagan, die naar verluidt vijf miljoen euro per jaar opstrijkt.

Sagan is momenteel bezig aan zijn vijfde seizoen voor BORA-hansgrohe en de vraag is of beide partijen nog een gezamenlijke toekomst zien. “Als hij (doelt op teambaas Ralph Denk, red.) denkt dat hij mij niet meer nodig heeft bij het winnen van wedstrijden voor de ploeg, ben ik de eerste die probeert een ploeg te vinden die me echt wil hebben”, zo liet Sagan onlangs weten.