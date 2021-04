Sagan: “Na drie weken zonder koers voelt het goed om weer te winnen”

Net als in de Ronde van Catalonië pikte Peter Sagan ook in Romandië zijn etappezege mee. In Martigny was de Slowaak de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. Het was zijn eerste succes in de Zwitserse rittenkoers sinds 2010. Ook toen won hij op 28 april.

“Ik ben echt blij dat ik weer een keer heb gewonnen in de Ronde van Romandië”, liet Sagan na de etappe via BORA-hansgrohe weten. “In 2010 won ik de eerste rit in lijn en nu elf jaar later weer. Ik wil mijn ploeggenoten bedanken voor hun geweldige werk vandaag. In de laatste twee plaatselijke ronden hebben ze op kop gereden en na de laatste klim hielden ze het peloton bij elkaar.”

“Na drie weken zonder koers voelt het goed om hier te zijn en te winnen. Waarschijnlijk is dit wel de enige etappe die me ligt, omdat de volgende ritten erg zwaar zijn. Ook wil ik de hele ploeg en alle sponsors bedanken voor hun onvoorwaardelijke support”, zei de Slowaak tot slot. Het was zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij ook in Catalonië al een rit won.

Wilco Kelderman, de klassementsrenner bij de Duitse ploeg, kwam als zeventiende over de streep en is nu twaalfde in de stand.