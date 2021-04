Peter Sagan sprint naar dagwinst in Romandië

Peter Sagan heeft de eerste rit van de Ronde van Romandië achter zijn naam gezet. In Martigny bleef de drievoudige wereldkampioen Sonny Colbrelli en Patrick Bevin voor in de eindsprint van een uitgedund peloton. Rohan Dennis, winnaar van de proloog, bleef in het bezit van het geel.

Daags na het 1-2-3’tje van INEOS Grenadiers in de proloog door Oron stond de eerste rit in lijn op het programma. Het parcours liep door de Rhônevallei van Aigle naar Martigny, waar vorig jaar het WK wielrennen in eerste instantie zou worden gehouden. Door de verscherpte coronamaatregelen in Zwitserland werd echter uiteindelijk naar het Italiaanse Imola uitgeweken.

Vanuit Aigle leidde de route eerst over de La Rasse van derde categorie naar een lokaal circuit van 35 kilometer over de heuvels de Produit (2,6 km aan 7,2%) en de Chamoson (2,2 km aan 5,9%), die viermaal moest worden afgewerkt. Na de laatste beklimming van de Chamoson was het nog 21,5 kilometer naar de finish.

Arensman mee in de vroege vlucht

Even na een uur werd het startsein gegeven voor deze etappe over 168,1 kilometer. Nog voor de eerste klim kwam de vlucht van de dag tot stand. De jonge Nederlander Thymen Arensman (DSM) sloeg de handen ineen met Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Manuele Boaro (Astana), Robert Power (Qhubeka ASSOS), Filippo Conca (Lotto Soudal) en Joël Suter (Swiss Cycling).

Op de eerste beklimming van de Produit, na 38 kilometer, hadden de zes vluchters al zes minuten te pakken op het peloton. Daar had INEOS Grenadiers, de ploeg van leider Rohan Dennis, Geraint Thomas en Richie Porte, intussen het voortouw genomen. Daarna begon het grote pak het tempo langzaamaan wat op te voeren, waardoor de voorsprong terug ging lopen.

Toen het peloton eenmaal een paar minuten van de voorsprong had afgehaald, bleef het verschil lange tijd stabiel tussen de drieënhalf en vier minuten. Na de derde passage van de Produit koos vluchter Suter ervoor om solo door te rijden. De Zwitser was steeds als eerste over de klimmetjes heen gekomen en verzekerde zich vervolgens op de Chamoson van de wit-rode bergtrui.

BORA-hansgrohe en BikeExchange zetten zich op kop

Suter reed enige tijd alleen vooruit, maar besloot zich op 52 kilometer van de streep weer door de andere vluchters te laten inlopen. Omdat achter hen ook BORA-hansgrohe, voor Peter Sagan, en Team BikeExchange (voor Dion Smith) zich op kop zetten, liep het tijdsverschil opnieuw terug. Bij het ingaan van de laatste veertig kilometer was de marge van de aanvallers nog twee minuten.

Op de laatste omloop kreeg het peloton de zes vluchters in het vizier en in de laatste klim van de Produit viel de kopgroep uit elkaar. Arensman oogde sterk en liet op de 2,6 kilometer lange helling zijn vijf medevluchters achter. De Nederlander kwam vervolgens als eerste over de top en ook op de Chamoson was hij nog als eerste boven.

INEOS Grenadiers toonde geen haast om Arensman bij te halen, maar met nog twintig kilometer te gaan werd dan toch het laatste gaatje gedicht door de mannen van INEOS Grenadiers. Wat later sprong Rémi Cavagna weg uit het peloton. De nummer vier van het klassement pakte een klein gaatje, maar werd door Bahrain Victorious, dat ook een sprint wilde, snel teruggefloten.

Ook Küng valt aan

De uitval van Cavagna bleek Stefan Küng te hebben geïnspireerd, want op dertien kilometer van de streep probeerde ook de Zwitserse kampioen het alleen. Zijn aanval was van korte duur, deze keer zat BikeExchange boven op het wiel. Maar het spel was op de wagen en de volgende move liet niet lang op zich wachten.

Weer was Rémi Cavagna erbij betrokken en deze keer was ook zijn ploeggenoot Mattia Cattaneo mee in de slag. Damian Howson en Sébastian Reichenbach sprongen mee, maar waren niet van zins om het koppel van Deceuninck-Quick-Step te helpen. En zo was alles met nog acht kilometer te gaan weer bij elkaar.

Daarna ging het in rechte lijn naar de finish in Martigny, waar een massasprint de beslissing moest brengen. Bahrain Victorious werkte hard om Sonny Colbrelli aan de overwinning te helpen, maar het was Peter Sagan die als eerste de streep doorkruiste. Voor de Slowaakse renner was het zijn eerste zege in Romandië sinds 2010, toen hij in Fleurier de tweede etappe won.