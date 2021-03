Sagan: “Hoop in Vlaanderen en Roubaix beter in vorm te zijn dan nu”

Peter Sagan heeft een verklaring gegeven voor zijn keuze voor de Ronde van Catalonië. Doordat de kopman van BORA-hansgrohe in Spanje koerst, slaat hij de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem over. “Ik heb veertien dagen niet gekoerst door mijn coronabesmetting, dus ik mis gewoon de kilometers in mijn benen”, vertelt Sagan.

De Slowaak maakte in Tirreno-Adriatico zijn eerste wedstrijdkilometers, maar koerste daar redelijk onzichtbaar. Hij tempert daarom zijn ambities voor Milaan-San Remo. “Ik heb die koers nog niet gewonnen, zelfs niet toen ik in topvorm was. Maar alles kan gebeuren, dat is ook de schoonheid van Milaan-San Remo. Alleen zal ik duidelijk niet de favoriet zijn”, geeft Sagan aan tegen Bici.news.

In de ‘Koers van de Twee Zeeën’ was hij getuige van een strijd tussen Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. “Pogačar is erg sterk en ik moet eerlijk zijn dat ook Van der Poel indruk op mij maakt. Hij is niet iemand die veel praat in het peloton, maar ik heb een betere relatie met hem dan met Van Aert”, aldus Sagan, die het in de voorbije Tour aan te stok kreeg met de Belg in de massasprint naar Poitiers.

“En dan is er nog Remco Evenepoel. Hij is degene die qua karakter het meest op mij lijkt. Hij praat net zo veel als ik”, vergelijkt Sagan zichzelf met het talent van Deceuninck-Quick-Step.

Na de klassiekers: Giro én Tour

“Ik keer terug in het Vlaamse voorjaar, nadat ik die wedstrijden vorig jaar gemist heb. Ik heb er echter voor gekozen om de Ronde van Catalonië te rijden, waardoor ik niet in de E3 Classic en Gent-Wevelgem zal zijn. Maar in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix hoop ik beter in vorm te zijn dan nu”, legt hij uit.

Over grote rondes denkt Sagan ook al na. “Als ik geen gezondheidsproblemen heb of er iets met de coronacrisis gebeurt, dan is de Giro d’Italia mijn eerste doel. Vorig jaar heb ik er mijn enige seizoenszege geboekt, dus dat mag ik niet vergeten”, zegt hij. “Ik keer dus terug naar de Giro en daarna ga ik ook naar de Tour, al staan daar nog een paar vraagtekens bij.”

Want ook de Olympische Spelen staan op het programma van de drievoudige wereldkampioen. “Zeker is dat ik naar Tokio wil, want ik heb al twee jaar niet het nationale kampioenschap gereden en ik vind dat Slowakije het verdient dat ik ze ga vertegenwoordigen. We moeten nog beslissen of ik de Tour uitrijdt en dan naar Japan vlieg, of dat ik al eerder die kant op ga”, aldus Sagan.