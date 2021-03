Peter Sagan verkiest Catalonië boven E3 Classic en Gent-Wevelgem

Peter Sagan gaat volgende week van start in de Ronde van Catalonië. Dat heeft de organisatie van de Spaanse rittenkoers bekendgemaakt via sociale media. Door zijn deelname in Catalonië ontbreekt de kopman van BORA-hansgrohe in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne, de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem.

Momenteel is Sagan nog actief in Tirreno-Adriatico. De Slowaak begon zijn seizoen pas in de Italiaanse ronde, nadat hij eerder dit jaar besmet raakte met het coronavirus en daardoor een trainingsachterstand opliep. Verder dan een elfde plaats in de vlakke openingsrit kwam Sagan tot nog toe niet.

Komend weekend staat Sagan mogelijk aan de start van Milaan-San Remo, een klassieker die hij nog nooit won. Wel wist hij al twee keer tweede te worden. Daarna stond hij op de voorlopige startlijsten van de E3 Saxo Bank Classic (26 maart) en Gent-Wevelgem (28 maart), maar die koersen vallen samen met de Ronde van Catalonië (22-28 maart).

Het wordt voor de drievoudige wereldkampioen pas zijn eerste deelname aan de zevendaagse Volta a Catalunya, omdat hij altijd de voorkeur gaf aan de Vlaamse klassiekers in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

📢 Benvingut Peter Sagan a la #VoltaCatalunya100! 💣Welcome @petosagan to the #VoltaCatalunya100! El tricampió del món disputarà per primer cop la Volta en l'edició del centenari! 💯 🌈🌈🌈 📸 @BORAhansgrohe pic.twitter.com/AqAxwmYb7Y — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 15, 2021