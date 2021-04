Sagan: “Dat de ‘grote drie’ Milaan-San Remo niet wonnen, geeft hoop voor de Ronde”

Peter Sagan gaat zondag op voor zijn tiende Ronde van Vlaanderen. Door het coronavirus kende de winnaar van 2016 geen ideale voorbereiding, maar zijn etappezege in de Ronde van Catalonië gaf hem moraal.

“Ik heb een kans, je weet het maar nooit”, zei Sagan tegen Cyclingnews over zijn winstkansen. “Ik voel me goed, maar ik ben niet op mijn best. Ik ben drie weken van de fiets geweest. Ik heb er alles aan gedaan om terug op mijn beste niveau te komen, maar zonder ook maar een klassieke koers moet ik nu de Ronde van Vlaanderen rijden. Het is dus moeilijk om te zeggen hoe ik het ga doen. In de Ronde komt altijd de beste en de sterkste van de dag boven, daar is geen ontkomen aan.”

De drievoudige wereldkampioen ziet Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe als de topfavorieten. “Alaphilippe rijdt bovendien voor Deceuninck-Quick-Step, wat het voor de anderen extra moeilijk maakt. Ik weet hoe het is om als favoriet te winnen. Het is niet makkelijk, maar het kàn en ieder van de drie kan zondag winnen. Maar ook elke andere renner heeft een kans, anders zouden we niet in België zijn. Kijk naar Milaan-San Remo, waar de ‘grote drie’ niet wonnen. Dat geeft me hoop voor zondag.”

Contract

Ook ging Sagan in op uitspraken van Ralph Denk, ploegmanager van BORA-hansgrohe. Die zei in Duitse media dat Sagan en het team met elkaar in gesprek zijn om het aflopende contract van de renner te verlengen, maar ook dat de kans bestaat dat de wegen met de Slowaakse kopman gaan scheiden. “Peter gaat de herfst van zijn carrière in”, aldus Denk. “Ik weet niet of Ralph exact heeft gezegd wat in de media geschreven staat. Ik heb het niet gelezen en soms wordt een gedeelte van een interview uit de context gehaald”, reageert Sagan.

“Eigenlijk voel ik me niet oud”, gaat hij verder. “Ik ben 31 en ik heb niet het gevoel dat ik in de herfst van mijn carrière ben. Ik denk dat ik heb laten zien dat ik nog steeds wedstrijden kan winnen, ook al belemmerde het coronavirus mijn voorjaar. Ik ben druk met koersen, dus ik heb nog niet met Ralph samen gezeten om te praten. Mijn toekomst moet dus nog worden bepaald. Ik heb een aantal geweldige jaren met BORA-hansgrohe gehad, maar als Ralph denkt dat mijn beste tijd voorbij is, dan is dat zijn mening.

“Als hij denkt dat hij mij niet meer nodig heeft bij het winnen van wedstrijden voor de ploeg, ben ik de eerste die probeert een ploeg te vinden die me echt wil hebben”, aldus Sagan.