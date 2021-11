Sacha Modolo verruilt Alpecin-Fenix voor Bardiani-CSF-Faizanè

Bardiani-CSF-Faizanè heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Sacha Modolo. De 34-jarige Italiaanse sprinter komt over van Alpecin-Fenix. Voor Modolo betekent het een terugkeer op het oude nest, want in 2010 maakte hij zijn profdebuut bij de Italiaanse ploeg. Met deze aanwinst is de selectie van het team van Bruno en Roberto Reverberi voor komend jaar compleet.

Modolo heeft veel goede herinneringen aan Bardiani-CSF-Faizanè, laat hij weten via zijn nieuwe ploeg. “De helft van mijn overwinningen behaalde ik in deze ploeg. Toen Bruno Reverberi mij belde, had ik niet veel tijd nodig om ja te zeggen. Ik wil het nieuwe seizoen beginnen zoals ik het afgelopen seizoen ben geëindigd: ik wil me lichamelijk goed voelen, winnen en meedoen aan de koersen waarin ik mij kan laten gelden. Ik denk ook dat ik de jongere renners veel ervaring kan bijbrengen.”

“Ik heb met sprinters van verschillende generaties gereden, van Alessandro Petacchi tot Mark Cavendish, en koerste in ploegen met grote kampioenen, waarvan Mathieu van der Poel de laatste was. Ik denk dat ik veel kan doorgeven aan de nieuwe generaties die het geluk hebben in een ploeg te zitten die echt kansen heeft aan jonge renners. Het is geen toeval dat een van de beste herinneringen die ik aan deze ploeg heb, naast de vele overwinningen, de vierde plaats in Milaan-San Remo is in mijn eerste jaar als prof”, vertelt de Italiaan.

Modolo kijkt stiekem ook al uit naar de Giro d’Italia, waarin hij al negenmaal aan de start stond. ” Mensen die mij kennen weten dat ik niet al te veel vooruitkijk naar wedstrijden, maar gisteren zijn de sprintetappes van de Giro gepresenteerd en de finish in Treviso zou de perfecte gelegenheid zijn om nog een belangrijke koers te winnen in de trui van Bardiani-CSF-Faizanè.”

Kers op de taart

Voor ploegmanagers Bruno en Roberto Reverberi is de komst van Modolo de kers op de taart. “Hij voegt echt iets toe aan een toch al complete en competitieve selectie. We konden de beste renners van afgelopen seizoen behouden, zoals jonge renners als Zana, Fiorelli en Zoccarato en ervaren mannen als Visconti en Battaglin. Aan hen hebben we een belangrijke ‘groene long’ van twaalf jonge atleten toegevoegd, van wie sommigen reeds in hun eerste jaar indruk kunnen maken.”

In die selectie wordt nu dus ook sprinter Modolo ingepast. “Een snelle, winnende en ervaren man die de karakteristieken heeft om de ploeg verder te vervolledigen. Met Sacha hebben we de afgelopen weken gesproken over zijn terugkeer en afgelopen weekend is de overeenkomst gesloten. Sacha heeft bij ons een geweldig verleden. Hij won 24 koersen in drie jaar, cijfers die alleen een kampioen kan halen. Met hem erbij kijken we met nog meer vertrouwen naar de nabije toekomst.”