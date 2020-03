Sabrina Stultiens wint bij rentree, Giro Rosa plant finish op Monte Amiata maandag 2 maart 2020 om 10:27

Sabrina Stultiens was anderhalf jaar uit de running, maar zeg mag zich nu weer wielrenster noemen. Gisteren kwam ze voor het eerst weer in actie namens CCC-Liv. In Brussel-Opwijk, een Belgische wedstrijd die niet op de UCI-kalender staat, wist ze zelfs direct weer te winnen. “Het is een fantastische opsteker”, laat ze achteraf optekenen.

“Het idee om Brussel-Opwijk te rijden ontstond vorige week, na overleg met ploegleider Jeroen Blijlevens”, zegt Stultiens op de site van haar ploeg. “Ik had een goed trainingskamp met CCC-Liv in Spanje gehad en was klaar voor een volgende stap, al voelde ik tegelijkertijd nog wat onzekerheid. Jeroen overtuigde me om het alvast op individuele basis in een wedstrijdje te proberen.”

Stultiens was zich aan het voorbereiden op het WK wielrennen in Innsbruck toen het noodlot toesloeg. Voor de start van de Tour de l’Ardèche kwam ze hard ten val en daarbij liep ze een hersenschudding op. Haar herstel was een lang een slopend proces. “Na de finish kwamen alle emoties eruit na zo’n lange revalidatietijd. Ik ben iedereen dankbaar die me in de moeilijke periode heeft gesteund.”

“Vandaag was het deelnemersveld misschien niet van het allerhoogste niveau, maar ik ben wel heel erg blij met deze overwinning”, vertelt de Limburgse verheugd. “Het is een fantastische opsteker in de aanloop naar de terugkeer in wedstrijdverband met het team. De Drentse Acht van Westerveld wordt dit seizoen mijn eerste wedstrijd met CCC-Liv. Daar hoop ik van waarde te zijn voor de ploeg.”

Giro Rosa plant finish op Monte Amiata

Langzaam maar zeker lekken meer details uit over het parcours van de Giro Rosa. Daaruit wordt nogmaals duidelijk de de tiendaagse etappekoers voor vrouwen niet zoals de afgelopen twee jaar in het noorden van Italië zal plaatsvinden. Diverse Italiaanse media melden dat de ronde wordt geopend met een volledig vlakke individuele tijdrit in Grossetto, dat in het zuiden van Toscane ligt.

Een dag later wordt vertrokken uit Paganico, een middeleeuws dorpje op een kilometer of 25 van Grossetto. In de 131 kilometer lange etappe wordt het voor de klassementsrenster direct zaak om bij de les te zijn; er staat namelijk direct een aankomst bergop op het programma. De Monte Amiata, een klim van 14,5 km à 7,4 procent, moet voor een eerste strijd tussen de klimsters zorgen. Ook zouden in de rit twee onverharde sectoren op het programma staan.

De derde etappe gaat van Sante Fiora naar de bekende bedevaartsplaats Assisi. De laatste rit komt aan in Motta Montecorvino, ook wat ook voor een finish bergop zorgt. Dit jaar staat de Giro Rosa op de kalender van 26 juni tot en met 5 juli. Een week eerder dan gebruikelijk, om rensters meer tijd te bieden om zich na de Giro Rosa voor te bereiden op de Olympische Spelen. De laatste twee edities van de Italiaanse rittenkoers werden gewonnen door Annemiek van Vleuten.