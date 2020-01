Ryan Kamp heeft de smaak te pakken en wint ook in Hoogerheide zondag 26 januari 2020 om 12:29

Ryan Kamp heeft bij de beloften de afsluitende wereldbekermanche in Hoogerheide op zijn naam geschreven. De Nederlandse kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal haalde het na een snelle en spannende cross. Kamp won vorige week ook al de wereldbekerveldrit van Nommay.

In Hoogerheide is het vaak ploeteren geblazen voor de veldrijders, maar vandaag kregen de beloften een relatief snel parcours voorgeschoteld. Verschillende renners probeerden tijdens de wedstrijd een kloofje te slaan, maar telkens vond er weer een hergroepering plaats. We gingen dan ook met een omvangrijke kopgroep de laatste rondes in.

Kamp en de Fransman Antoine Benoist bleken in de finale over net iets meer jus in de benen te beschikken. De Nederlander en de Fransman gingen in de aanval en reden weg van de concurrentie. Benoist gaf een zeer goede indruk, maar het was Kamp die zijn Franse concurrent uit het wiel wist te kletsen.

Rentree Jens Dekker

Voor de 19-jarige Kamp is het alweer zijn tweede wereldbekerzege in korte tijd, na zijn eerste wereldbekertriomf in het Franse Nommay. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal – die onlangs een driejarig profcontract tekende bij zijn ploeg – trekt als een van de topfavorieten naar het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf.

Benoist finishte enkele seconden later als tweede in Hoogerheide, terwijl Niels Vandeputte de derde plek wist te veroveren. Met Tim van Dijke, Mees Hendrikx en Pim Ronhaar finishten er nog drie Nederlanders in de top-10. Jens Dekker maakte vandaag zijn rentree, nadat hij voor de tweede keer werd geveld door gordelroos.

De voormalig wereldkampioen bij de junioren eindigde als achttiende. De eindzege ging naar Kevin Kuhn, al had de Zwitser een ware rampstart in Hoogerheide. Kuhn kende pech en moest al vroeg in de achtervolging, maar wist ondanks een 39e plaats alsnog het eindklassement te winnen. Het verschil met runner-up Kamp: tien punten.

Uitslag wereldbekermanche Hoogerheide

Ryan Kamp in 47m15s

Antoine Benoist op 8s

Niels Vandeputte op 11s

4. Ben Tulett op 13s

5. Cameron Mason op 19s

6. Tim van Dijke z.t.

7. Jakob Dorigoni op 33s

8. Mees Hendrikx op 35s

9. Pim Ronhaar op 37s

10. Iván Feijoo Alberte op 43s