Niels Bastiaens • zaterdag 9 december 2023 om 08:00

Ryan Kamp en Pauwels Sauzen-Bingoal eind december uit elkaar: “Keuze voor de beloftekern”

Ryan Kamp zal vanaf januari niet meer de kleuren van Pauwels Sauzen-Bingoal verdedigen. Het contract van de 23-jarige Nederlander loopt eind december af en zal niet verlengd worden, zo bevestigen beide partijen in gesprek met WielerFlits.

Kamp kwam in 2019 over van het bescheiden ZZPR.nl – Hanclean naar de troepen van Jurgen Mettepenningen. Daar doorliep hij zijn hele belofteperiode, die werd bekroond met een wereldtitel bij de U23-renners in het Zwitserse Dübendorf in 2020 en een Europese titel op de VAM-berg in 2021.

Keuze voor jonge beloften

Sinds vorig seizoen is Kamp fulltime profrenner bij Pauwels Sauzen-Bingoal, maar aan die samenwerking komt binnen enkele weken dus een einde. Kamp ontpopte zich bij de ploeg (nog) niet tot een renner die regelmatig op het podium staat. “Ryan is altijd een beloftevol renner geweest, die ik een paar jaar geleden heb beloond met een mooi contract”, zegt ploegmanager Jurgen Mettepenningen.

“We moeten echter keuzes maken. Met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout hebben we al twee toppers in de profwedstrijden. Daarnaast hebben we deze winter de keuze gemaakt om extra budget te investeren in onze uitgebreide beloftekern. We willen volop die kaarten trekken. Je kan nu eenmaal niet iedereen behouden.”

Moeilijke zoektocht

Kamp zelf is intussen volop op zoek naar een nieuwe werkgever. “Het is lastig om ergens binnen te geraken. Er zijn zo veel jongens die sinds dit seizoen de stap naar de top hebben gezet, dat je meer dan je best moet doen om elk weekend op te vallen. Sinds de coronaperiode zijn de budgetten van de ploegen een extra moeilijke factor.”

Al lijkt de toekomst van de jonge Nederlander – die overigens wordt getraind door Cyclocross Reds-ploegleider Camiel van den Bergh – intussen wel verzekerd te zijn. “Het is heel pril, er is ook nog niets getekend helaas. Maar in principe komt het wel in orde. Ik ben klaar om de volgende stap te maken naar een ploeg met een iets groter en uitgebreider wegprogramma.”