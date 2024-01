donderdag 25 januari 2024 om 15:06

Ryan Kamp en Cameron Mason krijgen plekje in Alpecin-Deceuninck Development Team

De toekomst ziet er steeds rooskleuriger uit voor Ryan Kamp. De Nederlandse crosser kan dankzij de broers Roodhooft nu niet alleen zijn veldritwinter voortzetten met privésponsors, maar krijgt ook op de weg de kans in hun Alpecin-Deceuninck Development Team.

Collega-crossers Guus van den Eijnden en Cameron Mason, die uitkomen voor Cyclocross Reds – nog zo’n ploeg van de Roodhoofts – maken dezelfde overstap als Kamp. Verder zijn ook talenten Ramses Debruyne, Sente Sentjens en Tibor Del Grosso nieuw in de continentale opleidingsploeg. Debruyne komt over van Lotto Dstny U23, terwijl de 18-jarige Sentjens maar pas komt kijken van de junioren, waar hij indruk maakte in het truitje van Acrog-Tormans.

Vooral voor Ryan Kamp is dit een belangrijke stap. De Nederlander moest zich lang zorgen maken over zijn toekomst als wielrenner, nadat hij Pauwels Sauzen-Bingoal aan het einde van 2023 moest verlaten. Naast de ondersteuning met sponsor Fenix in het veld, hoopte hij ook op de weg op onderdak te kunnen rekenen. “Dat was wel mijn ambitie. Natuurlijk zou dat hier perfect kunnen met hun Development Team. Maar hoe ze dat in het vat gaan gieten, dat is iets voor na de winter, denk ik”, zei hij enkele weken terug.

Overigens is de opleidingsploeg van het gelijknamige WorldTeam Alpecin-Deceuninck nog niet compleet. Eén plekje wordt immers voorbehouden voor de winnaar van de Zwift Academy.