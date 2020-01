Ryan Kamp boekt eerste wereldbekerzege in Nommay zondag 19 januari 2020 om 14:05

Ryan Kamp heeft een week na zijn tweede Nederlandse beloftetitel de eerste wereldbekerzege uit zijn carriere geboekt. De Nederlander van Pauwels Sauzen-Bingoal wist na een spannende strijd af te rekenen met Kevin Kuhn en Thomas Mein. “Ik ben hier heel erg blij mee”, zo vertelde Kamp na afloop.

Kamp kwam na meer dan vijftig minuten crossen als eerste over de streep, met een ruime voorsprong op Kuhn en Meihn. “Het was echter wel een hele spannende maar ook leuke wedstrijd”, zo reageerde de winnaar in de interviewtent. “Het parcours werd tijdens de wedstrijd steeds lastiger.”

“Ik dacht dat ik het kon redden met de grifo-banden, maar ik had toch beter kunnen wisselen naar het rhino-profiel. Ik maakte daardoor telkens foutjes, maar Thomas (Mein) ging ook geregeld in de fout. Zo waren er telkens positiewisselingen. Het was een hele spannende wedstrijd, ik werd de hele koers onder druk gezet.”

De carrière van de 19-jarige Kamp is de laatste maanden in een stroomversnelling geraakt, waardoor hij onlangs een driejarig profcontract mocht tekenen bij zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. “Het is mooi om te laten zien dat je een profcontract waard bent”, zo besluit de winnaar in Nommay.

Uitslag wereldbekermanche Nommay

Ryan Kamp in 52m39s

Kevin Kuhn op 15s

Thomas Mein op 22s

4. Ryan Cortjens op 27s

5. Pim Ronhaar op 34s

6. Yentl Bekaert op 39s

7. Maxime Gagnaire op 46s

8. Cameron Mason op 53s

9. Toon Vandebosch op 1m05s

10. Iván Feijoo Alberte op 1m10s