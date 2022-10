Ryan Kamp boekt eerste seizoenszege in het Spaanse Pontevedra

Ryan Kamp heeft zaterdag in het Spaanse Pontevedra zijn eerste zege van het nog prille veldritseizoen weten te boeken. De 21-jarige crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal bleef na iets meer dan 55 minuten crossen thuisfavoriet Felipe Orts en Luke Verburg voor.

Kamp zal vandaag niet in actie komen in de eerste Wereldbeker van het seizoen in het Amerikaanse Waterloo, aangezien de Nederlander heeft besloten om te passen voor de trip naar de Verenigde Staten. De beloftevolle crosser geeft de voorkeur aan een Spaans uitstapje. Zaterdag stond Kamp aan de start van een C1-cross in Pontevedra in de regio Galicië.

Kamp wist zijn favorietenstatus waar te maken, al waren de meeste (Spaanse) ogen gericht op Felipe Orts. De Spaanse kampioen bood in zijn eerste cross van het seizoen goed weerstand, maar bleek uiteindelijk toch niet opgewassen tegen Kamp. Die laatste kwam uiteindelijk met een mooie voorsprong over de streep. Orts werd tweede, met Luke Verburg stond er nog een Nederlander op het podium.

Kamp was de voorbije weken al negende in de Poldercross van Kruibeke, achtste in de klimcross van Beringen en zesde in de Berencross van Meulebeke. In de top-10 van de cross in Pontevedra komen we verder nog twee Belgen tegen. Yorben Lauryssen eindigde op een zesde plaats, Wout Vervoort werd negende.

Lucía González Blanco zegeviert bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege wel naar een Spaanse. Lucía González Blanco wist voor eigen volk naar de overwinning te fietsen. De 32-jarige Spaans kampioene in het veld bleef haar landgenote Sofia Rodríguez Revert en de Belgische Laura Verdonschot voor. Met Jinse Peeters (7e) en Julie Brouwers (8e) finishten er nog twee Belgische vrouwen bij de eerste tien.