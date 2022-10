Ryan Kamp blij met podiumplaats in Nacht van Woerden

Ryan Kamp stond na de Nacht van Woerden zichtbaar tevreden voor de camera van WielerFlits. De jonge Nederlander wist in de avondcross namelijk naar een derde plaats te rijden, achter winnaar Lars van der Haar en runner-up Quinten Hermans. “Ik ben heel erg blij met deze derde plaats”, begint hij zijn verhaal.

De 21-jarige Kamp kon lang het spoor van Van der Haar en Hermans volgen, maar moest de twee steeds verder laten rijden. Kamp verdedigde echter wel zijn derde plaats met verve, al moest hij in de slotfase nog zijn best doen om de aanstormende Spanjaard Felipe Orts achter zich te houden. “Een derde plaats is heel erg goed. Ik ben er blij mee. Het ging goed, al was ik wel een beetje aan het twijfelen over mijn banden. We hebben uiteindelijk toch de goede keuze gemaakt.”

Piekmomenten

“Ik kon tijdens de cross nog redelijk lang bij ze (doelt op Van der Haar en Hermans, red.) blijven. Aan het einde moest ik toch iets toegeven, maar voor de rest ben ik heel erg blij.” Met een derde plaats laat Kamp zien klaar te zijn voor het EK veldrijden (5-6 november) in Namen, maar wat is eigenlijk zijn ambitie? “Ik ben nog maar eerstejaars, al moet je natuurlijk altijd presteren. Ik kijk er al wel een tijdje naar uit om daar te rijden.”

“De kampioenschappen zijn altijd piekmomenten in een seizoen. Ik probeer verder ook goed te zijn in wedstrijden die me goed liggen. Dat zijn de wat zwaardere parcoursen. Het komt dus mooi uit dat het EK in Namen is.”