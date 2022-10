Ryan en Staune-Mittet bezorgen Jumbo-Visma Development een-tweetje in Ronde de l’Isard

De vijfde etappe in de Ronde de l’Isard, een bergetappe met finish bergop in Goulier Neige, is gewonnen door Archie Ryan. Zijn ploeggenoot Johannes Staune-Mittet werd tweede. Laatstgenoemde blijft aan de leiding in het algemeen klassement.

De 131 kilometer lange vijfde etappe in de Ronde de l’Isard startte in Carbonne en had een relatief vlak eerste deel. Daarna stonden echter drie grote Pyreneeëncols op het menu. De finish lag in Goulier Neige, na een klim van een kleine tien kilometer aan zo’n acht procent.

Eenmaal aan de voet van deze laatste beklimming lagen vier renners op kop. Daarbij twee renners van Jumbo-Visma Development: Archie Ryan en Johannes Staune-Mittet, de klassementsleider. Zij hadden het gezelschap van Fernando Tercero en Reuben Thompson. Die laatste trok al vroeg op de berg ten strijde, waardoor Tercero over boord ging. De Spanjaard van EOLO-Kometa U23 sloot later echter weer aan. Tegelijkertijd kwam Mathys Rondel (VC Pays de Loudeac) vanuit de achterhoede terug.

Na een volgende demarrage van Thompson moesten Tercero en Rondel opnieuw lossen. Ook Staune-Mittet liet een gaatje, maar Ryan wachtte op de Noor en bracht hem terug. Even later sloten Tercero en Rondel eveneens weer aan, waarna Ryan de kop nam. In de voorlaatste kilometer besloot de Ier echter zelf te demarreren. Hij sloeg een gat en zou niet meer teruggepakt worden.

Ryan pakte zodoende de zege en achter hem reed Staune-Mittet naar de tweede plek. Laatstgenoemde verstevigde zodoende zijn leidende positie. Met nog etappe te gaan heeft hij een voorsprong van een minuut en 33 seconden op Thompson.