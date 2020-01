Ruth Winder na eindzege: “Dit is een speciaal gevoel” zondag 19 januari 2020 om 10:06

Ruth Winder werd vorig jaar al tiende in de Santos Women’s Tour Down Under, maar dit jaar bleek er niemand in staat om de Amerikaanse van de eindzege te houden. “Dit is echt een speciaal gevoel”, zo vertelde ze vlak na het overschrijden van de finish. “Het was echt een zware etappe.”

De slotetappe van de Women’s Tour Down Under voerde door de straten van Adelaide, waardoor de wedstrijd deed denken aan een veredeld criterium. En toch was de strijd om de eindzege nog niet beslist, gezien de beperkte verschillen in het klassement en het feit dat er onderweg voldoende bonificatieseconden te verdienen waren.

Winder wist echter het spel der bonificatieseconden te overleven, waardoor we de opvolgster van Amanda Spratt kennen. “Ik deed vroeger veel aan criteriumwedstrijden, maar dit was heel erg zwaar. Team Sunweb en Mitchelton-Scott (de ploegen van directe concurrenten Liane Lippert en Spratt, red.) zijn erg sterk, maar we hebben het geflikt.”

De 26-jarige Winder beseft het belang van een goede ploeg. “In elke koers heb je een sterk team nodig. Het is jammer dat ik mijn ploeggenoten niet kan meenemen naar het podium”, zo besluit de renster van Trek-Segafredo.