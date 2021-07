Ruth Winder (28) stopt aan het einde van het seizoen

Ruth Winder zal binnenkort afzwaaien als wielrenster. De nog altijd maar 28-jarige Amerikaanse, dit jaar winnares van de Brabantse Pijl, voelt dat de tijd is gekomen om te stoppen. “Ik reed al enkele jaren rond met het idee om te stoppen. Ik wil graag meer thuis zijn”, aldus Winder.

Winder begon haar carrière in 2014 bij UnitedHealthcare Pro Cycling en werd na drie seizoenen opgepikt door Trek-Segafredo. De renster wist in haar loopbaan een etappe te winnen in de Giro Donne, kroonde zich vorig jaar tot eindwinnares van de Tour Down Under en was afgelopen voorjaar de beste in de Brabantse Pijl. Ook werd ze in 2019 Amerikaans kampioene op de weg.

Twee werelden

Winder had tijdens de coronapandemie tijd om over de toekomst na te denken. “De pandemie heeft me in zekere zin geholpen bij het nemen van deze beslissing. Ik realiseerde me na verloop van tijd dat ik uit het wielrennen wil stappen. Ik leefde twee verschillende levens. Ik was enerzijds een wielrenner in Europa en anderzijds een gezinsmens in de Verenigde-Staten. Ik wil nu verder als niet-wielrenner.”

De Amerikaanse zal de wielersport overigens niet helemaal vaarwel zeggen. “Ik hoop nog wel betrokken te blijven bij de sport. We hebben in Boulder (waar Winder woont, red.) een heel goed juniorenprogramma. Ik zou graag mijn kennis willen overdragen aan een nieuwe generatie. Daarnaast wil ik wel iets gaan doen met coaching en ik ga me nu ook meer richten op het gravelracen.”

Spelen en WK

Winder, die momenteel in Italië verblijft voor de Giro d’Italia Donne, zal de komende weken en maanden nog deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio, de Donostia San Sebastian Klasikoa Women, de Grote Prijs van Plouay, Tour de l’Ardèche en het WK wielrennen in België. De renster denkt aan een afscheid na de Women’s Tour (4-9 oktober) in Groot-Brittannië.