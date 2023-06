‘Ironlady’ Taylor Knibb begint in dienst van Trek-ploeg aan wieleravontuur

We kennen Taylor Knibb als een succesvol triatlete, maar de 25-jarige Amerikaanse richt zich nu ook op de wielersport. Knibb heeft namelijk een contract getekend bij Trek-Segafredo, dat vanaf 30 juni door het leven zal gaan als Lidl-Trek.

Knibb maakt al enkele jaren deel uit van de triatlontop. Zo werd ze in 2022 op indrukwekkende wijze wereldkampioene Ironman 70.3. Knibb heeft nu echter ook de wielermicrobe te pakken, nadat ze door een voetblessure een tijdje niet kon hardlopen. Ze was zo aangewezen op de fiets en kreeg de smaak al snel te pakken.

Knibb heeft nu dus een contract getekend bij een Women’s WorldTeam, maar zegt de triatlonsport zeker niet vaarwel. Sterker: ze zal haar reguliere triatlonprogramma gaan combineren met enkele koersen op de weg. Ze zal deze week haar wegdebuut maken tijdens de Amerikaanse kampioenschappen (22-25 juni) in Knoxville. Knibb mikt vooral op de individuele tijdrit.

Toekomst

De kersverse aanwinst van Trek-Segafredo zal zich in de toekomst niet volledig gaan richten op het wegwielrennen, al houdt ze wel een slag om de arm. “Ik had twee jaar geleden ook nooit gedacht dat ik überhaupt zou beginnen aan een wieleravontuur. Hoe mijn carrière er over vier of vijf jaar uit ziet? Ik heb geen idee. Ik ben begonnen met wielrennen, omdat ik het wil leren”, laat Knibb weten in een perscommuniqué van haar nieuwe werkgever.