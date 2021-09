Andrea Piccolo boekt derde zege na stap terug naar beloftenploeg

Een opmerkelijke winnaar in de Italiaanse beloftenkoers Ruota d’Oro: na 173 kilometer was het namelijk Andrea Piccolo die als eerste over de streep kwam. De jonge Italiaan maakte afgelopen winter de overgang naar de WorldTour met Astana-Premier Tech, maar koerste nog geen meter voor de Kazachse ploeg en deed een stap terug naar het amateurteam Viris Vigevano.

Op de Cima Monticello, op minder dan twintig kilometer van de finish, was Piccolo met Antonio Puppio (van de opleidingsploeg van Qhubeka NextHash) weggereden bij de anderen. Het duo trotseerde de Cicogna, de laatste beklimming van de dag, en ging in het Toscaanse Terranuova Bracciolini rijden voor de overwinning. Daar was Piccolo zijn mede-aanvaller Puppio de baas. De jonge Italiaan boekte zo zijn derde zege in deze maand. Eerder won hij de Giro del Valdarno (1.12) en de Coppa Collecchio (1.12).

Piccolo werd in 2018 Italiaans kampioen tijdrijden bij de junioren. Een jaar later prolongeerde hij die titel en was hij in Alkmaar ook de beste tijdrijder op het EK voor junioren. Daar liet hij de twee Nederlanders Lars Boven en Enzo Leijnse achter zich. In 2020 werd hij belofte bij Colpack-Ballan en als eerstejaars reed hij naar de tweede plek op het Italiaans U23-kampioenschap tijdrijden. De stap naar de WorldTour volgde in 2021, vanwege ‘persoonlijke gezondheidsredenen, die tijdens het eerste trainingskamp aan het licht kwamen’ kwam Piccolo niet in actie voor de ploeg.

Afgelopen week zei Piccolo in een interview met Bicisport dat hij erin is geslaagd ‘de moeilijkste periode van zijn leven tot nu toe achter zich te laten’. “Ik kan bevestigen dat ik grote problemen had, maar ik voel me er nog niet klaar voor om erover te praten. De kwestie was ernstig en delicaat, maar voor nu is het genoeg om te weten dat alles ten goede is opgelost. Ik moet mijn familie en mijn advocaten bedanken, omdat zij mij hebben kunnen beschermen en mij op de beste manier hebben geadviseerd.”

Geen haast

Piccolo’s zaakwaarnemer Johnny Carera gaf vorige maand in gesprek met TuttoBICI uitleg over de situatie van de jonge Italiaanse renner. “Andrea had aan het begin van het seizoen te kampen met wat fysieke problemen, dus zijn we met de technische en medische staf overeengekomen om het seizoen in juli te beginnen. Onze gedachte is altijd geweest om geen haast te maken met de renner, ook omdat hij zijn leeftijd mee heeft: laten we niet vergeten dat Piccolo geboren is op 23 maart 2001.”

Ook de situatie bij Astana-Premier Tech speelden een rol. “Binnen Astana-Premier Tech waren er problemen. Zo werd Vinokourov eerst weggestuurd en kwam hij daarna terug. Daardoor geraakte Andrea een beetje tussen wal en schip. Voor hem was het echter belangrijk om na een lange break terug te keren in koers, om zijn ontwikkeling naar professionalisme voort te zetten. Zijn terugkeer was er een met een knal: in zijn eerste koers in Capodarco (in de Marche, red.) was hij meteen tweede.”

Voor Carera was dat een bevestiging van Piccolo’s talent. Het idee is dat de Italiaanse renner in 2022 terugkeert bij Astana, dat zonder cosponsor Premier Tech verder gaat. “Andrea heeft een contract met Astana en ik zou zeggen dat we hem volgend jaar voor 90% met die trui zullen zien koersen.”

Gazprom-RusVelo

Uit Piccolo’s interview met Bicisport blijkt echter ook dat de jonge Italiaan in de belangstelling staat van Gazprom-RusVelo. “Ik zal het niet ontkennen of bevestigen, want er is nog niets officieel. Laten we zeggen dat ik het project een warm hart toedraag. Ze zijn van plan de stap naar de WorldTour te zetten en ze hebben de middelen om het te proberen. Ze zijn een grootmacht en bovendien zijn er onder de renners en het personeel verschillende Italianen. Of er een kans is dat ik nog een jaar bij de beloften blijf? Nee, ik zou zeggen van niet.”