vrijdag 8 december 2023 om 17:32

Russen en Wit-Russen mogen onder neutrale vlag naar Olympsche Spelen

De Russische en Wit-Russische atleten zullen volgend jaar naar de Olympische Spelen mogen onder de neutrale vlag. Dat bevestigt het Internationaal Olympisch Comité IOC.

De beslissing van het IOC betekent wel dat Russische en Wit-Russische landenteams nog altijd niet welkom zijn. Ook krijgen regeringsfunctionarissen uit Rusland en Wit-Rusland geen accreditatie of uitnodiging voor de Olympische Spelen en zijn volksliederen en logo’s verboden.

Daarnaast zijn er nog enkele andere randvoorwaarden voor geplaatste atleten. Atleten die de oorlog actief steunen, als soldaat actief zijn of bij de nationale veiligheidsdiensten werken, zullen niet worden toegelaten.

Neutrale vlag

In het wielrennen waren Russische en Wit-Russische renners na de Russische inval in Oekraïne in maart 2022, niet meer welkom op WK’s en EK’s. Ook werden alle aanvragen van Russische en Wit-Russische evenementen voor de UCI-kalender geweigerd en werden nationale kampioenschappen van Rusland en Wit-Rusland niet geregistreerd op de kalender van de UCI. Sinds februari 2023 waren zij terug welkom onder de neutrale vlag, onder dezelfde voorwaarden die het IOC nu hanteert.

Ook op de Olympische Spelen van Tokio mochten Russische en Wit-Rusische atleten alleen onder de neutrale vlag uitkomen, toen nog vanwege het Russische dopingschandaal. De neutrale atleten uit beide landen zullen aan de start komen met een eigen embleem als Athlete Individual Neutre (AIN).