Runner-up Tadej Pogacar: “Het was een geweldig gevecht” maandag 22 juni 2020 om 13:00

Tadej Pogačar stond na afloop van het Sloveens wegkampioenschap op het podium, maar de titel ging naar zijn oudere landgenoot Primož Roglič. “Het was een geweldig gevecht met Primož. Bovendien was de sfeer fantastisch”, zo vertelde Pogačar na afloop op Instagram.

Vooraf werd er reikhalzend uitgekeken naar een duel tussen Pogačar en Roglič en beide renners stelden afgelopen zondag niet teleur. Roglič leek weg te rijden op vier kilometer van de streep, maar de renner van Jumbo-Visma kreeg niet veel later toch weer het gezelschap van de jonge Pogačar.

De twee wereldtoppers waren aan elkaar gewaagd en lieten het uiteindelijk aankomen op de laatste oplopende kilometer: daarin reed Roglič weg van zijn jongere landgenoot om de zege te pakken. Pogačar kwam als tweede over de streep, Matej Mohorič mocht als nummer drie ook mee het eindpodium op.

“Het was een mooie wedstrijd en ik moet Primož feliciteren. Het was een fantastisch gevecht en de sterkste renner wint altijd na een dergelijke finish. Ik ben blij met de tweede plaats en ik moet mijn ploeg UAE Emirates echt bedanken voor de steun. Ik kan niet wachten om straks weer in Europa te koersen.”