Runner-up Bouhanni: “De vorm is er, maar een sprinter gaat voor de winst”

Nacer Bouhanni deed vandaag een gooi naar de ritzege in Parijs-Nice, maar was in Bollène niet opgewassen tegen Sam Bennett. “De vorm is er, maar je gaat als sprinter altijd voor de winst”, zo vertelde de Fransman van Arkéa-Samsic na de finish van de vijfde etappe.

Voor de 30-jarige Bouhanni is het alweer zijn vierde top 3-notering van 2021, maar de rappe man wist nog geen enkele keer als eerste over de streep te komen. “Ik ben dit seizoen echt ereplaatsen aan het verzamelen, maar het doel is altijd om een wedstrijd te winnen. Het is natuurlijk frustrerend om als tweede te finishen, maar dat is nu eenmaal de situatie.”

De Fransman was zeer te spreken over zijn ploeggenoten. “Ik moet echt het geweldige werk van mijn ploegmaten benadrukken. Clément Russo en Daniel McLay wisten me vandaag in een perfecte positie af te zetten. Ik zat zo ideaal geplaatst voor de sprint.”

Bouhanni kan zich nu alvast richten op Milaan-San Remo, aangezien de laatste etappes van Parijs-Nice veel te lastig zijn voor de sprinters. “Het geeft me wel de mogelijkheid om mijn vorm nog wat op te krikken richting de komende wedstrijden. Ik denk vooral aan Milaan-San Remo.”