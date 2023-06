Rune Herregodts kan net niet stunten in Dauphiné: “Kan niet teleurgesteld zijn”

Rune Herregodts was heel dicht bij een stunt in de openingsrit van het Critérium du Dauphiné. Heel dicht. Pas in de laatste 25 meter werd de Belgische vluchter van Intermarché-Circus-Wanty gegrepen door het sprintende peloton. Christophe Laporte won, Matteo Trentin werd tweede en Herregodts strandde op plek drie. “Ik gaf alles en ik kan niet teleurgesteld zijn”, blikt hij terug na afloop.

Ik wist dat deze etappe een kans was voor de ontsnapping”, aldus Herregodts in gesprek met Cycling Pro Net. “Er zijn vaak veel kansen voor de aanvallers in de Dauphiné, zeker op dit parcours. We geraakten weg met een sterke groep, maar we kregen niet veel voorsprong en moesten al vroeg vol gas geven. Een voor een losten mijn medevluchters, maar iedereen gaf 100%. Dat was ook wel nodig.”

Op de laatste keer Côte du Rocher de l’Aigle (1 km aan 7,3%) leek Herregodts gegrepen te worden, maar hij hield knap stand. “Het doel was om solo over die steile klim te komen. Toen pakte ik opeens tien seconden en had ik nog energie over om te geven. Ik hoorde dat ik vijftien seconden had op twee kilometer. Dat was mogelijk, dacht ik toen. Ik gaf alles en daarom ik kan niet teleurgesteld zijn.”

“Ik heb alles gegeven en kan blij zijn met mijn prestatie. Maar vandaag was het gewoon niet genoeg”, aldus de 24-jarige hardrijder, die nu derde staat in het algemeen klassement en leidt in het jongerenklassement.

