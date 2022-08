Rune Herregodts en Arne Marit voor twee jaar naar Intermarché: “Taco van der Hoorn als inspiratie”

Rune Herregodts en Arne Marit hebben een contract van twee jaar getekend bij Intermarché-Wanty-Gobert. De twee Belgen komen over van Sport Vlaanderen-Baloise en sluiten aan bij de ploeg van Hilaire Van der Schueren in 2023. “We focussen ons nu op een nieuwe generatie jonge renners”, aldus ploegleider Aike Visbeek.

“Ik was op zoek naar een omgeving waarin ik mezelf kan blijven verbeteren. Winnen is het ultieme doel van elke wielrenner, maar progressie boeken is mijn belangrijkste drijfveer”, vertelt Herregodts op de ploegsite. “De bijzondere aandacht die aan het materiaal wordt besteed is een belangrijke factor voor mij, omdat ik echt om de details geef. Ik ben altijd op zoek naar marginale winst. Mijn inspiratie haal ik bijvoorbeeld uit podcasts met Taco van der Hoorn.

De 24-jarige Heregodts wist dit jaar tweemaal te zegevieren. Begin dit jaar deed hij dat in de Ruta del Sol, afgelopen week kon hij in de Ronde van Tsjechië zijn handen in de lucht steken. Beide overwinningen behaalde hij vanuit de vroege ontsnapping. “Ik heb ontdekt dat ik de betere renners bergop kan volgen. We zullen nu zien hoe dat in de WorldTour zal zijn. Ik heb de ambitie om langer dan twee jaar bij de ploeg te blijven. Een ding blijft zeker: mijn liefde voor de vroege ontsnapping zal niet veranderen!”

Arne Marit: “Dit seizoen veel pech gehad, maar wil progressie maken als sprinter”

Ook Marit komt van Sport Vlaanderen-Baloise over. De jonge sprinter stond al een aantal jaren in contact met IWG. “Ik hoop dezelfde evolutie te maken als Gerben Thijssen door met een vaste lead-out partner te werken en net als hij veel sprintkansen te krijgen. Mijn ultieme doel is om mee te strijden voor de overwinning op de Champs-Elysées, de meest prestigieuze sprint ter wereld.”

“Jammer genoeg werd mijn progressie dit seizoen afgeremd door een lange reeks valpartijen en pech. De kans die ik nu krijg neemt de druk weg en motiveert me om me zo veel mogelijk te laten zien dit einde van het seizoen.”

Aike Visbeek: “Marit voor de sprints, Herregodts kan zich ontwikkelen in rittenkoersen”

Ploegleider Aike Visbeek is vanzelfsprekend blij met de komst van de twee nieuwe en jonge aanwinsten. “Marit gaat gebruik kunnen maken van de expertise van onder meer Mike Teunissen of Boy van Poppel om de volgende stap te maken in sprintwedstrijden. Bij de U23 was hij altijd een van de favorieten als het op een sprint aankwam en bij de profs brak hij vorig jaar door met een zege in de GP du Morbihan en een top-10 in Parijs-Tours.

“Herregodts maakte indruk op me met zijn mooie overwinning in Parijs-Tours U23 in 2020. Ook zijn drie profzeges waren een voor een opmerkelijke prestaties. Rune is een zeer intelligent persoon, die op een professionele manier werkt en die veel waarde zal toevoegen aan onze ploeg in tijdritten. Hij heeft ook een mooie toekomst in heuvelachtige rittenkoersen.”