Remco Evenepoel won tijdrit met 62-voorblad: “Hebben we ‘gepikt’ van Victor Campenaerts”

Remco Evenepoel blies de concurrentie zaterdag weg in de tijdrit van de Volta ao Algarve. Daar waren in de eerste plaats natuurlijk goede benen voor nodig, maar ook over het materiaal was de winnaar zeer te spreken. Vooral zijn monsterverzet viel op. De kopman van Soudal Quick-Step had namelijk een voorblad met maar liefst 62 tandjes, vertelde hij na afloop aan Het Laatste Nieuws.

“We hebben deze winter de fietspositie een beetje aangepast en de mecaniciens en het performance team hebben ook allerlei zaken uitgedokterd, qua verzetten en allerlei andere zaken”, aldus Evenepoel, die een klein beetje lager en ‘iets compacter’ is gaan zitten. “Ik denk dat we gewoon op alle vlakken een serieuze stap vooruit hebben gezet.”

Wat die ‘verzetten’ betrof, vertelde Evenepoel dus dat hij in de tijdrit van de Volta ao Algarve met een 62-voorblad reed. “We hebben die keuze gemaakt door het parcours – het ging veel vals plat bergaf. Ik vond het zelf limiet. Onze goeie vriend Victor Campenaerts is daarmee begonnen, we hebben het van hem ‘gepikt’. Het is heel goed gegaan. Ik kan alleen maar tevreden zijn over het werk van het hele team.”

Felt like flying today!🌈🚀🔥

Finishing off an amazing day on the TT bike with a win and the yellow jersey.🏆🟡

Important day ahead with our eyes on the GC.🐺👊🏻 #TheWolfpack pic.twitter.com/rAr6i1KeEu

— Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) February 17, 2024