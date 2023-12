donderdag 28 december 2023 om 16:46

Rui Costa zet Ronde van Vlaanderen na 14 jaar weer op zijn programma: “Er kan een kans voor me zijn”

Rui Costa zal volgend jaar aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen. Dat vertelt de Portugees, die deze winter Intermarché-Circus-Wanty verruilde voor EF Education-EasyPost, in gesprek met GCN. Het is nog onzeker of hij de Tour de France zal rijden.

“De Ronde van Vlaanderen is een ja”, bevestigde de ervaren Costa, die de Hoogmis twee keer eerder betwistte. Bij zijn debuut in 2009 werd hij 113e, een jaar later haalde hij de finish niet. “Wielrennen is nu totaal anders, dus er kan een kans voor me zijn. Ik hou van deze wedstrijd, want het is superzwaar en supertechnisch.”

“Ervaring helpt je ook echt in koersen als de Ronde van Vlaanderen. Verschillende renners kunnen de koers winnen tegenwoordig. We hebben dat afgelopen jaar gezien met Tadej Pogacar, terwijl ook Neilson Powless een goed resultaat behaalde voor ons (Powless werd vijfde voor EF Education-EasyPost, red.).”

Welke grote ronde Costa zal rijden in 2024, weet hij nog niet. “Maar het zou de Tour kunnen zijn.” Wel zeker is dat hij zijn seizoen zal beginnen op Mallorca, waar van 25 tot en met 29 januari de Challenge Mallorca – bestaande uit vijf eendagswedstrijden – op het programma staat. “Daarna ga ik naar de Volta ao Algarve, Strade Bianche, Ronde van Catalonië, Ronde van Vlaanderen, de Ardennenklassiekers en vervolgens de Ronde van Romandië. Het is een heel mooi programma, met veel koersen.”

Van Intermarché-Circus-Wanty naar EF Education-EasyPost

Costa is inmiddels 37 jaar oud, maar nog niet versleten. In 2023 boekte hij vier overwinningen. Vroeg in het seizoen won hij de Trofeo Calvia, de Ronde van Valencia en een rit aldaar. In september volgde dan nog de zege in de vijftiende etappe van de Vuelta a España. De wereldkampioen van 2013 werd bovendien vierde in Strade Bianche en achtste in de Clásica San Sebastián. Hij koerste het afgelopen seizoen voor Intermarché-Circus-Wanty en wilde daar graag blijven, maar de Belgische ploeg had niet genoeg budget om hem te behouden.

Jonathan Vaughters, de teammanager van EF Education-EasyPost, zag zijn kans en contracteerde Costa. “Het is een geweldig team”, zegt die laatste nu tegen GCN. “Het is anders dan bij Intermarché omdat het groter is, maar het is een goede groep. Ik ben tot nog toe onder de indruk van de ploeg. (…) Het is een geweldige kans, het is weer een jaar in de WorldTour voor me.”