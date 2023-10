woensdag 18 oktober 2023 om 17:08

EF Education-EasyPost bevestigt komst van Rui Costa

Het gerucht zong al rond, maar nu is het definitief: Rui Costa rijdt in 2024 voor EF Education-EasyPost. Dat heeft de Amerikaanse ploeg inmiddels bevestigd.

Costa is inmiddels 37 jaar oud, maar nog niet versleten. In 2023 boekte hij vier overwinningen. Vroeg in het seizoen won hij de Trofeo Calvia, de Ronde van Valencia en een rit aldaar. In september volgde dan nog de zege in de vijftiende etappe van de Vuelta a España. De wereldkampioen van 2013 werd bovendien vierde in Strade Bianche en achtste in de Clásica San Sebastián.

In gesprek met O Jogo vertelde João Correia, de manager van Costa, dat zijn renner graag bij Intermarché-Circus-Wanty had willen blijven. De Belgische formatie had echter niet genoeg budget om de Portugees te behouden. “We hebben zo lang mogelijk gewacht. Rui hield van het team en het team hield van Rui”, aldus João Correia. “Maar we moesten een besluit nemen.”

Blijven winnen

Toch reageert Costa zelf positief op zijn nieuwe ploeg, waar hij een mentor voor de jonge renners wil zijn maar ook zelf wil blijven leren. “Ik groei en leer nog ieder jaar. Ik hou ervan om anderen te helpen, maar bijleren en mezelf verbeteren is ook een grote motivatie. Afgelopen jaar ben ik het seizoen gestart en geëindigd met een zege. Die richting wil ik ook in 2024 uit.”

CEO van EF Eduaction-EasyPost, Jonathan Vaughters, ziet in Costa nog altijd een winnaar. “Iemand die al zo lang actief is in de WorldTour, weet hoe hij een koers moet afmaken. Hij heeft veel ervaring en kan ons van bijna-overwinningen naar meer zeges brengen. Daarnaast moet hij een mentor worden voor de jonge renners binnen de ploeg, waarvan er veel volgend jaar hun debuut zullen maken.”