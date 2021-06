Rui Costa teleurgesteld: “Ik moet dit accepteren”

Rui Costa won vrijdag de zesde rit in de Ronde van Zwitserland, maar werd even later door de jury teruggezet naar de tweede plaats. “Ik vind deze beslissing jammer, maar ik moet het accepteren”, zegt hij na afloop.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld met dit resultaat. We hebben fantastisch gereden als team, maar het enige dat we nu kunnen doen is de focus behouden en al onze energie stoppen in de dagen die nog gaan komen.”

Door zijn tweede plaats steeg Costa wel twaalf plaatsen in het algemeen klassement. De Portugees vindt zichzelf met nog twee ritten te gaan terug op de tiende plaats, op meer dan drie minuten van leider Richard Carapaz.