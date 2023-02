Rui Costa klopt Thymen Arensman en slaat dubbelslag in slotrit Ronde van Valencia

Rui Costa heeft zijn hoogvorm in het voorjaar opgeluisterd met eindwinst in de Ronde van Valencia. De ervaren Portugees van Intermarché-Circus-Wanty klopte Thymen Arensman in de slotetappe en trok zo het eindklassement naar zich toe. Costa reed Giulio Ciccone, die zich in de slotkilometers liet verrassen door een late uitval, uit de leiderstrui.

De kopgroep van de dag bestond uit Davide Gabburo (Green Project-Bardiani-CSF-Faizanè), Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) en Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), maar zij hielden geen stand in het klassementsgeweld tijdens deze korte etappe naar Valencia. Op de tweede klim van de dag gooide Aleksandr Vlasov namelijk de knuppel in het hoenderhok op La Frontera (5,2 km aan 9%).

Klassementsleider Giulio Ciccone volgde Vlasov en ook andere klassementsrenners Tao Geoghegan Hart, Pello Bilbao, Marc Soler, Thymen Arensman en de overgebleven Battistella kwamen samen over de top. Rui Costa wist zich in de afdaling terug te knokken in de favorietengroep.

Elitegroep blijft uit handen van achtervolgers

Een grote achtervolgende groep met onder meer Mikel Landa en Damiano Caruso volgde lange tijd op ongeveer een halve minuut. Vijftien kilometer voor de meet was het gat even tien seconden, maar de definitieve aansluiting volgde nooit. In de kopgroep waren het Bilbao en Hart die belangrijke bonificatieseconden pakten, waardoor ze Ciccone nog uit de leiderstrui konden rijden.

Dan moesten ze wel de etappe winnen en zo nog meer bonificaties binnenslepen. Maar Arensman en Costa staken daar een stokje voor. De Nederlander sloop weg en kreeg de Portugees achter zich aan. De twee vielen niet meer stil en gingen sprinten om de ritzege.

Costa bleek nipt sneller dan Arensman en wist zo twee vliegen in een klap te slaan; hij won door de voorsprong en de bijbehorende boni’s namelijk ook het eindklassement. Ciccone, die alles op alles zette in de achtergrond, eindigde in het klassement op zestien seconden van Costa.

In de chaotische slotfase kwamen Hart en Vlasov – buiten het zicht van de tv-camera’s om – ten val. Hun tijdverlies werd daardoor geschrapt, waardoor ze in de top-5 van het eindklassement eindigden. De jonge Jumbo-Visma-kopman Tom Gloag miste de slag op de laatste klim en was aangewezen op achtervolgen. Hij stelde een zesde plaats in het eindklassement veilig.