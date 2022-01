Rui Costa over UAE Emirates: “Wij zijn op dit moment de beste ploeg ter wereld”

Rui Costa zal komend seizoen voor de tweede keer in zijn carrière de Giro d’Italia rijden. In tegenstelling tot 2017, toen hij een vrije rol had en driemaal tweede werd in een rit, zal hij nu voornamelijk in dienst rijden, is de verwachting. “We hebben met João Almeida één grote leider”, aldus de Portugees op het persmoment van UAE Emirates.

“We zullen er alles aan doen om Almeida in de best mogelijke positie te brengen. Vervolgens, als alternatief, kunnen we andere kaarten spelen”, zegt Costa, die zijn team enorm heeft zien veranderen over de jaren. “Het team is erg veranderd, erg gegroeid. Wat mij betreft, zijn we op dit moment het beste team ter wereld, en we werken er hard aan om nog beter te worden.”

“We hebben nu een topper als Tadej Pogačar, die de Tour twee keer heeft gewonnen. Als iemand alles kan winnen, is hij het. Hij heeft zijn klasse laten zien in de grote rondes, maar ook in het eendaagse werk. Een uitzonderlijke renner, iets anders kan ik er niet over zeggen. Na de Tour zal hij alweer andere doelen stellen; wellicht zelfs het wereldkampioenschap”, klinkt de Portugees vol lof over zijn jonge teamgenoot.