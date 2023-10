zondag 15 oktober 2023 om 10:21

Rui Costa na zege in Japan Cup: “Deze overwinning heeft een speciale betekenis”

Beginnen en eindigen met een overwinning: Rui Costa wist dit in 2023 te bewerkstellingen namens Intermarché-Circus-Wanty. In januari begon hij zijn wielercampagne met een zege in de Trofeo Calvia en vandaag zette hij – met winst in Japan Cup – een punt achter een succesvol seizoen.

Rui Costa won zondag de dertigste editie van de Japan Cup. De 37-jarige Portugees versloeg in de 1.Pro-koers – na net geen 134 kilometer – Felix Engelhardt en Guillaume Martin in een sprint. Na afloop was de oud-wereldkampioen dan ook bijzonder tevreden. “Deze Japan Cup winnen heeft een speciale betekenis voor mij”, begon hij zijn relaas via de social media-kanalen van zijn ploeg.

“Ik ben het wielerjaar namelijk begonnen met het winnen van mijn eerste koers in de Mallorca Challenge in januari en nu win ik mijn laatste wedstrijd in Japan. Net als toen was het een enorm zware dag wegens de kou en aanhoudende regen. Ik moest het daarnaast ook nog opnemen tegen serieuze tegenstanders, dat was eveneens moeilijk.”

Costa rekende echter ogenschijnlijk eenvoudig af met zijn twee medevluchters en zette zo de kroon op een succesvol seizoen. “Ik ben blij met deze overwinning en ook dat ik het team de twintigste zege van 2023 kon schenken.”

Nieuw (Amerikaans?) avontuur

De Japan Cup was ook meteen zijn laatste koers – en zege – voor Intermarché-Circus-Wanty. Eerder deze week liet de manager van Rui Costa weten dat zijn renner in 2024 niet meer voor de Belgische ploeg zal rijden en dat de Portugees al een contract had getekend bij een ander team. Dat team is volgens Ekstra Bladet het Amerikaanse EF Education-EasyPost. De Deense krant schrijft dat Costa al een verbintenis heeft ondertekend bij de ploeg van Jonathan Vaughters.