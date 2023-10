zondag 15 oktober 2023 om 07:49

Rui Costa schenkt Intermarché-Circus-Wanty afscheidscadeau: Portugees wint Japan Cup

Rui Costa heeft de dertigste editie van de Japan Cup (1.Pro) op zijn naam geschreven. De 37-jarige Portugees versloeg na net geen 134 kilometer Felix Engelhardt en Guillaume Martin in een sprint, en gaf zo zijn werkgever Intermarché-Circus-Wanty een mooi afscheidscadeau. Costa zal volgend jaar namelijk niet meer uitkomen voor de Belgische formatie.

Zondag was het tijd voor een speciale wedstrijd op de wielerkalender: de Japan Cup, een eendagskoers die zich volledig afspeelt in Utsunomiya. Het parcours bestond ook dit jaar weer uitsluitend uit een korte lokale ronde, waarin één beklimming centraal stond. Op de flanken van de Mt. Kogashiyama, een klim die ook werd bedwongen tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen in 1990, konden de renners de beslissing forceren.

Alaphilippe de smaakmaker, Costa de afmaker

De koers werd lange tijd gekleurd door één man. Julian Alaphilippe was met zijn goede koersbeen uit bed gestapt en was erop gebrand om de wedstrijd te animeren. De Fransman van Soudal Quick-Step trok al vroeg in de aanval en reed lange tijd alleen voorop. Een dappere poging van de tweevoudig wereldkampioen, maar Alaphilippe bleek uiteindelijk niet sterk genoeg om zijn solo-inspanning vol te houden. Hij werd dan ook op tijd weer ingerekend door een eerste (elite)groep.

Drie renners bleven uiteindelijk over, na een bijzonder lastige wedstrijd. De taaie Rui Costa was van de partij, net als de jonge Duitser Felix Engelhardt van Jayco AlUla en de Franse klimmer Guillaume Martin namens Cofidis. Deze drie renners bleken aan elkaar gewaagd en reden dan ook naar de finish, waar een sprint moest beslissen over winst en verlies. In deze spurt stond er duidelijk geen maat op Costa.

Kroon op een succesvol seizoen

De Portugese ex-wereldkampioen rekende ogenschijnlijk eenvoudig af met zijn twee medevluchters, en zette zo de kroon op een succesvol seizoen. In 2023 boekte hij vijf overwinningen. Het begon al vroeg in het seizoen met winst in de Trofeo Calvia en de Ronde van Valencia. In deze laatste rittenkoers won hij tevens een etappe. In september volgde dan nog de zege in de vijftiende etappe van de Vuelta a España en Costa sluit zijn seizoen dus af met een zege in de Japan Cup.

Dit was ook meteen zijn laatste koers – en zege – voor Intermarché-Circus-Wanty. Eerder deze week liet de manager van Rui Costa weten dat zijn renner in 2024 niet meer voor de Belgische ploeg zal rijden en dat de Portugees al een contract had getekend bij een ander team. Dat team is volgens Ekstra Bladet het Amerikaanse EF Education-EasyPost. De Deense krant schrijft dat Costa al een verbintenis heeft ondertekend bij de ploeg van Jonathan Vaughters.