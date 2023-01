Rui Costa debuteert voor Intermarché-Circus-Wanty met zege in Trofeo Calvià

De Trofeo Calvià (1.1), de eerste wedstrijd van Challenge Mallorca, is gewonnen door Rui Costa. De Portugese aanwinst van Intermarché-Circus-Wanty bleef samen met Louis Vervaeke en Ben Healy een achtervolgende groep net voor na een spannende slotfase. Vervaeke werd tweede, Healy derde.

De Challenge Mallorca, een serie van vijf eendagswedstrijden, begon woensdag met de Trofeo Calvia. De renners kregen op het Spaanse eiland meteen een pittig parcours voorgeschoteld. In de 150 kilometer lange koers met start en finish in Palmanova ging het continu op en af, wat aan het einde van de dag resulteerde in ruim 3.000 hoogtemeters. Kansen genoeg dus voor kleppers als Julian Alaphilippe, titelverdediger Brandon McNulty en Tim Wellens – altijd goed op Mallorca – om flink koers te maken.

Vanuit het vertrek ging het vrijwel gelijk omhoog. Op het eerste hupje wist nog niemand een gat te slaan, maar vrij snel daarna reed er een kopgroep van vier weg. Ben Healy (EF Education-EasyPost), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Matt Zimmer (Project Echelon Racing) en Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) kregen de zegen. Hun voorsprong zou in het eerste deel van de rit oplopen tot ruim vier minuten.

Tegenaanval

Op tachtig kilometer van de streep, toen het flink was beginnen te regenen, werd het onrustig in het peloton. Het begon bij Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), die een gaatje sloeg in de afdaling van de Coll de Sóller. De Belg kreeg even later het gezelschap van negen andere renners. Zijn ploeggenoten Julian Alaphilippe, Casper Pedersen en Andrea Bagioli, Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi), Kobe Goossens, Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Axel Zingle (Cofidis), Ben Zwiehoff (BORA-hansgrohe) en Tim Wellens (UAE Emirates).

Laatstgenoemde, Wellens, kwam niet lang na de afscheiding ten val. Hij was niet de eerste. Ook zijn ploeggenoot Brandon McNulty en Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) waren al tegen het asfalt gegaan, net als bijvoorbeeld Patrick Konrad en Lennard Kämna van BORA-hansgrohe. Allen zouden zij de wedstrijd verlaten. Ondertussen sloten de negen tegenaanvallers aan bij Maestri en Zimmer, die Eenkhoorn en Healy hadden moeten laten gaan.

Vervaeke en Costa maken de sprong

Eenkhoorn en Healy hadden nog altijd dertig seconden voorsprong op de achtervolgers, toen Vervaeke en Costa daar versnelden. Zij probeerden samen de bres te dichten, maar kwamen niet snel dichterbij. De andere achtervolgers verloren zelfs weer wat terrein, terwijl het peloton al op meer dan drie minuten volgde. De renners die nog in het pak zaten, konden de zege vergeten.

Met nog een dikke twintig kilometer te gaan sloten Vervaeke en Costa dan toch aan bij het kopduo. Enkele kilometers later, op de laatste serieuze beklimming van de dag, liet Vervaeke zijn metgezellen achter. Hij probeerde solo naar de streep te rijden, maar dat lukte niet. Costa en Healy konden terugkeren. Eenkhoorn slaagde daar niet in: hij zakte terug in het groepje met Alaphilippe.

Spannende slotfase

Toch leek de Nederlander nog in kansrijke positie te komen. In de slotfase viel het leidende drietal namelijk behoorlijk stil, waardoor de achtervolgers snel naderden. Julian Alaphilippe deed hier veel werk voor Casper Pedersen. In de laatste kilometer begon Healy echter vol gas te geven in de kopgroep, in de hoop een podiumplek te pakken. Dat lukte, want de Ier werd derde. De overwinning ging naar Costa, die Vervaeke nipt versloeg. Voor de voormalig wereldkampioen was het zijn eerste zege sinds 4 februari 2020, toen hij een rit in de Saudi Tour op zijn naam schreef.