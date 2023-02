Rui Costa beleeft droomstart bij Intermarché: “Nieuw elan gevonden”

Rui Costa rijdt na enkele mindere jaren als herboren rond in het tenue van zijn nieuwe ploeg Intermarché-Wanty-Circrus. De 36-jarige Portugese oud-wereldkampioen won vorige maand al de Trofeo Calvia en schreef zondag – na een spectaculaire finale – de Ronde van Valencia op zijn naam.

De laatste etappe van de Ronde van Valencia was slechts 92 kilometer lang, maar eindigde in een sportief slagveld. Op de beklimming van La Frontera (5,2 km aan 9%) ontplofte de koers volledig en Rui Costa wist de schifting te overleven. In de chaotische finale trok de lepe Costa vervolgens de koers naar zich toe, versloeg hij Thymen Arensman in een sprint-à-deux en stelde hij bovendien de eindzege veilig.

De voormalig renner van onder meer Movistar en UAE Emirates was na afloop uiteraard erg blij met zijn dubbelslag. “Ik heb een nieuw elan gevonden sinds mijn komst bij Intermarché-Circus-Wanty. Deze ploeg gelooft in mij en dat motiveert me echt. Zondag startte ik vooral met de gedachte om een goed eindklassement te behalen. Deze korte rit beloofde intens te worden en dat was het geval.”

“Op de laatste klim werd ik op achterstand gereden, maar zonder te panikeren hield ik de eerste groep als mikpunt voor me. Daarna ben ik er in de afdaling op mijn eentje naartoe gesprongen. De samenwerking vooraan was niet optimaal, want verschillende teams hadden uiteenlopende bedoelingen. De laatste tien kilometer heb ik de groep gemotiveerd om voluit te blijven rijden en uiteindelijk zijn we erin geslaagd om het grote peloton voor te blijven.”

“Ik trek nu vol motivatie naar de Portugese wedstrijden”

In de finale wist Costa vervolgens het sportieve laken naar zich toe te trekken. “Het was mijn intentie om in de finale aan te vallen, om van een bocht gebruik te maken en eventueel op die manier voor de etappezege te gaan. De Ronde van Valencia is een zeer mooie wedstrijd, ik ben blij om deze tegen dergelijke concurrenten te winnen. Deze seizoensstart is gewoonweg fantastisch, na onze schitterende collectieve prestatie op Mallorca gaat het feest door. Ik trek nu vol motivatie naar de Figueira Classic en de Volta Algarve, twee Portugese wedstrijden.”