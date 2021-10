Rugklachten Mathieu van der Poel verholpen: “Rustpauze heeft hem deugd gedaan”

Mathieu van der Poel is na vier weken zonder fiets weer aan het trainen geslagen. Na een lastig einde van het seizoen waarin rugklachten hem parten speelden, was de rust hard nodig om helemaal te laten herstellen. “Zijn rug is geen issue meer”, vertelt fysiotherapeut David Bombeke aan Het Nieuwsblad.

Volgens Bombeke waren de rugklachten bij MVDP te wijten aan een opeenstapeling van een aantal factoren. “Mountainbiken, crossen, op de op weg koersen, zijn val op de Spelen, de Tour… Eigenlijk hebben we het nooit als iets alarmerends gezien. We hebben dat probleem gewoon nooit grondig kunnen behandelen omdat hij nooit echt rust kon inlassen. Dus het was eigenlijk een vorm van overbelasting.

Die tijd om rust in te lassen was er de afgelopen weken wel. En dus is Van der Poel weer helemaal hersteld. “We hebben hem terug gescreend vanaf nul, waardoor we hem als een soort nieuwe patiënt behandeld hebben en bekeken hebben hoe we zijn zwakke punten kunnen aanpakken.”

“De voorbije twee jaar heeft hij wel oefeningen gedaan, maar meer ter onderhoud. Mathieu leeft op adrenaline hé en dat gaan we ook niet meteen kunnen veranderen. Daar heeft hij met zijn rug dus een beetje de prijs voor moeten betalen”, eindigt hij.

Rentree in het veld

Het is nog niet duidelijk wanneer Van der Poel weer het veld in duikt. Deze week werd wel bekend dat het WK veldrijden in de Verenigde Staten eind januari wel op de agenda staat van de Nederlander. “Ik zie niet goed in waarom we het WK zouden moeten laten vallen. Tuurlijk is het een beetje een ambetante verplaatsing. Maar ik heb niet het gevoel dat Mathieu nu al op een punt in zijn carrière is aanbeland dat hij die dingen zomaar kan schrappen. Voorlopig is een afmelding niet aan de orde.”, aldus Christoph Roodhooft.