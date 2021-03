Degenkolb start in Dwars door Vlaanderen, rugblessure De Buyst

Jasper De Buyst ontbreekt woensdag in de selectie van Lotto Soudal voor Dwars door Vlaanderen. De 27-jarige coureur heeft last van een rugblessure en wil rust nemen in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. “De rugklachten werden alleen maar erger tijdens Gent-Wevelgem”, zegt De Buyst.

Al in de E3 Saxo Bank Classic kreeg hij last van de blessure. “Nadien ben ik naar de kinesist geweest, die ontdekte dat mijn bekken een beetje scheef stond”, legt De Buyst uit tegen Het Nieuwsblad. In Gent-Wevelgem zat hij mee in de goede waaier, maar moest hij bergop lossen. “Dat stram gevoel van mijn rug verhuisde naar mijn rechterbovenbeen. Toen ik bergop moest kracht zetten vanuit de onderrug, blokkeerde ik helemaal. Zondagavond bleek mijn bekken terug scheef te staan.”

Met de Ronde van Vlaanderen in aantocht wil De Buyst geen risico nemen, en dus laat hij Dwars door Vlaanderen schieten. Over de reden van zijn blessure tast hij in het duister. “De enige reden die ik kan bedenken is dat ik na Milaan-San Remo met de auto naar huis ben gereden en nadien door ziekte twee dagen niet naar de kinesist ben kunnen gaan. Misschien is er toen iets fout gelopen”, blikt hij terug.

Lotto Soudal start woensdag met vijf Belgen en het Duitse duo John Degenkolb-Roger Kluge in Dwars door Vlaanderen. Degenkolb stond eerst niet op de planning voor de semi-klassiekers. Zijn naam ontbrak zelfs op de laatste voorlopige startlijst van de organisatie, maar Lotto Soudal communiceert nu zelf dat Dege wel meedoet.

Selectie Lotto Soudal voor Dwars door Vlaanderen 2021 (31 maart)

John Degenkolb

Frederik Frison

Roger Kluge

Tosh Van der Sande

Brent Van Moer

Florian Vermeersch

Tim Wellens