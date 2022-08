Rudy Molard na vier jaar weer in de rode trui: “Ons plannetje is gelukt”

Rudy Molard deed vandaag exact hetzelfde als in 2018: de rode leiderstrui in de Vuelta pakken in de vijfde Vueltarit. “Dit is een grote dag voor mij”, aldus Molard in het flashinterview.

“Gisteren zat ik al met mijn gedachten bij deze trui, omdat ik niet zo ver in het algemeen klassement stond. Dus stelde ik ook aan mijn ploegmaats dat het mogelijk was. Uiteindelijk had ik ploegmaat Jake Stewart bij mij, en ook hij was heel sterk. Hij zette alles op mij, maar de vele aanvallen maakte het niet gemakkelijk om te controleren.”

Uiteindelijk werd het nog nipt. Als Fred Wright één plaats beter had gedaan, hadden de bonificatieseconden hém de leiderstrui opgeleverd. “Daarom hoopte ik dat Jake nog zou terugkeren. Dan kon hij bonificaties wegnemen, maar ook het feit dat Soler voor ons uit reed was gunstig voor mijn trui. Ik wist dat ik Wright gewoon moest volgen, maar ik had nog wel schrik voor de sprint. Gelukkig is het gelukt, want ik had veel stress.”

“Deze overwinning betekent héél veel voor mij. Vorig jaar moest ik koers verlaten na zware val, en daarna wist ik niet of ik nog op dit niveau zou geraken. Ook dit voorjaar was lastig met een covid-besmetting. Je moet er altijd in geloven, dat is na vandaag wel duidelijk.”

Ploegmaat Jake Steward beaamt

“Zelf had ik krampen op tien kilometer van de streep. Maar het plan was om volledig voor het rood te gaan en alles daarvoor te geven. Misschien was ook de ritwinst voor mij mogelijk, maar dat was lastiger. Ik kan alleen maar blij zijn dat ons plannetje is gelukt.”